https://ria.ru/20250601/deti-2020355102.html

Многодетная мать объяснила, почему ее дети уснули на встрече с Путиным

Многодетная мать объяснила, почему ее дети уснули на встрече с Путиным - РИА Новости, 01.06.2025

Многодетная мать объяснила, почему ее дети уснули на встрече с Путиным

Младшие девочки-двойняшки из многодетной семьи Дарьи и Вячеслава Беляевых из Пензы спали на встрече с президентом России Владимиром Путиным, поскольку в это... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T23:41:00+03:00

2025-06-01T23:41:00+03:00

2025-06-01T23:41:00+03:00

общество

пенза

россия

владимир путин

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САРАТОВ, 1 июн - РИА Новости. Младшие девочки-двойняшки из многодетной семьи Дарьи и Вячеслава Беляевых из Пензы спали на встрече с президентом России Владимиром Путиным, поскольку в это время у них по режиму послеобеденный сон, который не удалось сдвинуть, рассказала РИА Новости многодетная мать Дарья Беляева. Глава государства 29 мая по видеосвязи провел встречу с многодетными семьями из разных регионов России. Это родители, награжденные орденами "Родительская слава", а также матери, которые были удостоены почётного звания "Мать-героиня". Во встрече приняла участие семья Беляевых из Пензы, в которой воспитываются 11 детей, в том числе девочки-двойняшки, которым еще нет трех лет. Во время беседы с президентом на переднем плане девочки спали на пуфах даже тогда, когда двое старших детей играли на фортепиано и скрипке. "Мы не были удивлены, потому что дети приучены к определенному режиму, и в это время у них обычно обеденный сон, они отдыхают. Так как дети из многодетной семьи, сами понимаете, что абсолютной тишины дома никогда особо нет, и они привыкли спать, когда нет абсолютной тишины… Они не реагируют на то, что кто-то прошел, зашел в комнату, то есть на цыпочках мы не ходим, соответственно, там (на встрече - ред.) тоже, они устали, у них время. Мы, конечно, попробовали их как-то протянуть немножечко, сдвинуть это время (сна - ред.), но не получилось – режим есть режим, и дети приучены, они уснули. Поэтому все, что там было вокруг, разговоры все эти, они на это не обращали внимания... Тем более мама, папа рядом, с одной стороны, с другой стороны - президент: чего бы не поспать спокойно?" - сказала собеседница агентства. Она отметила, что за неделю до встречи находилась в больнице, поэтому времени на подготовку было мало. "Буквально меня выписали, и через неделю состоялся этот разговор, поэтому долго времени на подготовку не было. В целом (музыкальную композицию - ред.) играли старшие дети, которые уже закончили музыкальную школу, и эту композицию они уже играли неоднократно. Фактически у них дома была одна-две репетиции. Конечно, если бы у нас была возможность готовиться подольше, если бы так обстоятельства не сложились, мы, может быть, задействовали и больше инструментов, но так как дети остальные помладше, они сходу не смогут так сыграть хорошо, поэтому пришлось задействовать старших детей, которые могут практически на слух играть", - рассказала Беляева. По ее словам, в семье все дети, начиная в семь лет учиться в общеобразовательной школе, сразу же поступают и в музыкальную. Собеседница агентства отметила, что в оркестре пока не участвуют только малыши. "Подрастут, займут свое место (в семейном оркестре - ред.)", - добавила она.

https://ria.ru/20250529/putin-2019813008.html

https://ria.ru/20250529/putin-2019789510.html

пенза

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, пенза, россия, владимир путин