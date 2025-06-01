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В Кузбассе пропали двое малолетних детей - РИА Новости, 01.06.2025
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19:54 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/deti-2020331895.html
В Кузбассе пропали двое малолетних детей
В Кузбассе пропали двое малолетних детей - РИА Новости, 01.06.2025
В Кузбассе пропали двое малолетних детей
Восьмилетняя девочка и ее девятилетний брат пропали в Новокузнецке Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T19:54:00+03:00
2025-06-01T19:54:00+03:00
происшествия
кемеровская область
новокузнецк
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 1 июн – РИА Новости. Восьмилетняя девочка и ее девятилетний брат пропали в Новокузнецке Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Следственными органами СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Новокузнецке 8-летней девочки и ее 9-летнего брата возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, утром 1 июня 2025 года дети вышли на улицу и домой не вернулись, до сих пор их местонахождение не установлено", – говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, на место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. "Следователями устанавливается и отрабатывается круг общения семьи, проверяются возможные пути следования малолетних, изучаются записи с камер наблюдения. Проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения детей, а также обстоятельств их исчезновения", – сообщает ведомство. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления СК по Кемеровской области. Всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения пропавших детей, просят сообщить по телефонам: 8 (3842) 36-29-49; 8-939-821-1740; 02 (с мобильного – 102).
https://ria.ru/20240930/kuzbass-1975412787.html
https://ria.ru/20241127/kuzbass-1985990455.html
кемеровская область
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4.7
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60
происшествия, кемеровская область, новокузнецк, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Новокузнецк, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе пропали двое малолетних детей

В Кузбассе в Новокузнецке пропали восьмилетняя девочка и ее девятилетний брат

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России
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КЕМЕРОВО, 1 июн – РИА Новости. Восьмилетняя девочка и ее девятилетний брат пропали в Новокузнецке Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
«
"Следственными органами СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Новокузнецке 8-летней девочки и ее 9-летнего брата возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, утром 1 июня 2025 года дети вышли на улицу и домой не вернулись, до сих пор их местонахождение не установлено", – говорится в сообщении.
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Как уточняет ведомство, на место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.
«
"Следователями устанавливается и отрабатывается круг общения семьи, проверяются возможные пути следования малолетних, изучаются записи с камер наблюдения. Проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения детей, а также обстоятельств их исчезновения", – сообщает ведомство.
Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления СК по Кемеровской области.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения пропавших детей, просят сообщить по телефонам: 8 (3842) 36-29-49; 8-939-821-1740; 02 (с мобильного – 102).
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ПроисшествияКемеровская областьНовокузнецкРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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