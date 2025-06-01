В Кузбассе пропали двое малолетних детей
В Кузбассе в Новокузнецке пропали восьмилетняя девочка и ее девятилетний брат
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России
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КЕМЕРОВО, 1 июн – РИА Новости. Восьмилетняя девочка и ее девятилетний брат пропали в Новокузнецке Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
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"Следственными органами СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Новокузнецке 8-летней девочки и ее 9-летнего брата возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, утром 1 июня 2025 года дети вышли на улицу и домой не вернулись, до сих пор их местонахождение не установлено", – говорится в сообщении.
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Как уточняет ведомство, на место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты.
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"Следователями устанавливается и отрабатывается круг общения семьи, проверяются возможные пути следования малолетних, изучаются записи с камер наблюдения. Проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения детей, а также обстоятельств их исчезновения", – сообщает ведомство.
Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления СК по Кемеровской области.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения пропавших детей, просят сообщить по телефонам: 8 (3842) 36-29-49; 8-939-821-1740; 02 (с мобильного – 102).
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