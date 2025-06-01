https://ria.ru/20250601/deti-2020331895.html

В Кузбассе пропали двое малолетних детей

В Кузбассе пропали двое малолетних детей - РИА Новости, 01.06.2025

В Кузбассе пропали двое малолетних детей

Восьмилетняя девочка и ее девятилетний брат пропали в Новокузнецке Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T19:54:00+03:00

2025-06-01T19:54:00+03:00

2025-06-01T19:54:00+03:00

происшествия

кемеровская область

новокузнецк

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 1 июн – РИА Новости. Восьмилетняя девочка и ее девятилетний брат пропали в Новокузнецке Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Следственными органами СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Новокузнецке 8-летней девочки и ее 9-летнего брата возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, утром 1 июня 2025 года дети вышли на улицу и домой не вернулись, до сих пор их местонахождение не установлено", – говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, на место происшествия выехала следственная группа, в составе которой следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. "Следователями устанавливается и отрабатывается круг общения семьи, проверяются возможные пути следования малолетних, изучаются записи с камер наблюдения. Проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения детей, а также обстоятельств их исчезновения", – сообщает ведомство. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления СК по Кемеровской области. Всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения пропавших детей, просят сообщить по телефонам: 8 (3842) 36-29-49; 8-939-821-1740; 02 (с мобильного – 102).

https://ria.ru/20240930/kuzbass-1975412787.html

https://ria.ru/20241127/kuzbass-1985990455.html

кемеровская область

новокузнецк

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кемеровская область, новокузнецк, россия, следственный комитет россии (ск рф)