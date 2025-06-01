Трех детей, пострадавших при ЧП в Брянской области, доставят в Москву
Трех детей, пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области, доставят в Москву
© РИА Новости / Геннадий Лисеенко | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Троих детей, пострадавших при крушении моста в Брянске, доставят в Москву, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
Семилетнего ребенка с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом плеча доставят в сопровождении отца в НИИ НДХиТ - Клиника доктора Рошаля.
"Ребенок, 4 года, с черепно-мозговой травмой в сопровождении матери будет перевезен в РДКБ. Команды больниц готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь", - добавляется в сообщении.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.
Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва.