https://ria.ru/20250601/deti-2020244221.html

Трех детей, пострадавших при ЧП в Брянской области, доставят в Москву

Трех детей, пострадавших при ЧП в Брянской области, доставят в Москву - РИА Новости, 01.06.2025

Трех детей, пострадавших при ЧП в Брянской области, доставят в Москву

Троих детей, пострадавших при крушении моста в Брянске, доставят в Москву, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T10:24:00+03:00

2025-06-01T10:24:00+03:00

2025-06-01T10:34:00+03:00

происшествия

москва

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Троих детей, пострадавших при крушении моста в Брянске, доставят в Москву, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."В Москву доставят детей, пострадавших при крушении моста в Брянске. Ребенок, 5 месяцев, будет доставлен авиамедицинской бригадой медицины катастроф в НИИ НДХиТ - Клиника доктора Рошаля в ближайшее время", - говорится в сообщении.Семилетнего ребенка с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом плеча доставят в сопровождении отца в НИИ НДХиТ - Клиника доктора Рошаля."Ребенок, 4 года, с черепно-мозговой травмой в сопровождении матери будет перевезен в РДКБ. Команды больниц готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь", - добавляется в сообщении.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области