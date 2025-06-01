https://ria.ru/20250601/delo-2020217185.html
На актера сериала "Плевако" завели дело
На актера сериала "Плевако" завели дело - РИА Новости, 01.06.2025
На актера сериала "Плевако" завели дело
Уголовное дело об уклонении от армии возбуждено против актера Всеволода Волнова, снявшегося в сериале "Плевако", сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T06:00:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от армии возбуждено против актера Всеволода Волнова, снявшегося в сериале "Плевако", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Как рассказал собеседник агентства, Волнов должен был в апреле этого года отправиться в армию, но не приехал."В отношении Всеволода Волнова возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)", — сказал собеседник агентства. Согласно информации с ресурса "Кинопоиск", Волнов снимался в сериалах "Плевако", "Пальцы", а также в фильме "Бабочка".
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россия, кинопоиск
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На актера сериала "Плевако" завели дело
На актера сериала "Плевако" Всеволода Волнова завели дело об уклонении от армии