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На актера сериала "Плевако" завели дело - РИА Новости, 01.06.2025
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Шоубиз
 
06:00 01.06.2025 (обновлено: 10:03 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/delo-2020217185.html
На актера сериала "Плевако" завели дело
На актера сериала "Плевако" завели дело - РИА Новости, 01.06.2025
На актера сериала "Плевако" завели дело
Уголовное дело об уклонении от армии возбуждено против актера Всеволода Волнова, снявшегося в сериале "Плевако", сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T06:00:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от армии возбуждено против актера Всеволода Волнова, снявшегося в сериале "Плевако", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.Как рассказал собеседник агентства, Волнов должен был в апреле этого года отправиться в армию, но не приехал."В отношении Всеволода Волнова возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)", — сказал собеседник агентства. Согласно информации с ресурса "Кинопоиск", Волнов снимался в сериалах "Плевако", "Пальцы", а также в фильме "Бабочка".
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Россия, Кинопоиск, Шоубиз
На актера сериала "Плевако" завели дело

На актера сериала "Плевако" Всеволода Волнова завели дело об уклонении от армии

© Фото : Всеволод Волнов/ВКонтактеВсеволод Волнов
Всеволод Волнов - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : Всеволод Волнов/ВКонтакте
Всеволод Волнов
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от армии возбуждено против актера Всеволода Волнова, снявшегося в сериале "Плевако", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, Волнов должен был в апреле этого года отправиться в армию, но не приехал.
«
"В отношении Всеволода Волнова возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)", — сказал собеседник агентства.
Согласно информации с ресурса "Кинопоиск", Волнов снимался в сериалах "Плевако", "Пальцы", а также в фильме "Бабочка".
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