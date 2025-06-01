https://ria.ru/20250601/delegatsiya-2020337908.html

Источник подтвердил прибытие в Стамбул российской делегации

Источник подтвердил прибытие в Стамбул российской делегации - РИА Новости, 01.06.2025

Источник подтвердил прибытие в Стамбул российской делегации

Участвующая в переговорах по украинскому урегулированию российская делегация прибыла в Стамбул, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T20:36:00+03:00

2025-06-01T20:36:00+03:00

2025-06-01T20:41:00+03:00

стамбул

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

россия

владимир мединский

оон

сергей лавров

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283187_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6245650fe0928fc4be13506986b249a1.jpg

СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Участвующая в переговорах по украинскому урегулированию российская делегация прибыла в Стамбул, сообщил РИА Новости источник."Да, делегация прибыла (в Стамбул - ред.)", - сообщил источник.Самолет с российской делегацией приземлился в 20.23 мск в аэропорту Ататюрка, передавал корреспондент РИА Новости.Встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в центре Стамбула в 13.00 мск, сообщил ранее РИА Новости источник в турецком МИД.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбулепредлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250601/signal-2020234739.html

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020307466.html

стамбул

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, владимир мединский, оон, сергей лавров, украина, василий небензя