https://ria.ru/20250601/delegatsiya-2020294394.html
Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры, сообщил источник
Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры, сообщил источник - РИА Новости, 01.06.2025
Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры, сообщил источник
Российская делегация отправилась в Стамбул на переговоры, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T15:42:00+03:00
2025-06-01T15:42:00+03:00
2025-06-01T15:49:00+03:00
стамбул
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
россия
украина
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российская делегация отправилась в Стамбул на переговоры, сообщил источник РИА Новости."Вылетела", — сказал собеседник агентства. Новый раунд пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.
https://ria.ru/20250531/ukraina-2020177180.html
https://ria.ru/20250601/ukraina-2020256218.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, украина
Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Россия, Украина
Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры, сообщил источник
Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры