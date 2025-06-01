https://ria.ru/20250601/delegatsiya-2020294394.html

Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры, сообщил источник

Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры, сообщил источник - РИА Новости, 01.06.2025

Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры, сообщил источник

Российская делегация отправилась в Стамбул на переговоры, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T15:42:00+03:00

2025-06-01T15:42:00+03:00

2025-06-01T15:49:00+03:00

стамбул

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

россия

украина

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российская делегация отправилась в Стамбул на переговоры, сообщил источник РИА Новости."Вылетела", — сказал собеседник агентства. Новый раунд пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.

https://ria.ru/20250531/ukraina-2020177180.html

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020256218.html

стамбул

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стамбул, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, украина