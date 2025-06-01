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ГП взяла на контроль расследование дел о ЧП в Брянской и Курской областях - РИА Новости, 01.06.2025
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12:49 01.06.2025 (обновлено: 12:50 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/dela-2020268683.html
ГП взяла на контроль расследование дел о ЧП в Брянской и Курской областях
ГП взяла на контроль расследование дел о ЧП в Брянской и Курской областях - РИА Новости, 01.06.2025
ГП взяла на контроль расследование дел о ЧП в Брянской и Курской областях
В Генпрокуратуре взято на контроль расследование уголовных дел, возбужденных по фактам происшествий в Брянской и Курской областях, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:49:00+03:00
2025-06-01T12:50:00+03:00
происшествия
курская область
генеральная прокуратура рф
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
обрушение железнодорожного моста в курской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Генпрокуратуре взято на контроль расследование уголовных дел, возбужденных по фактам происшествий в Брянской и Курской областях, сообщается в Telegram-канале ГП РФ."В Генпрокуратуре России также взято на контроль расследование уголовных дел, возбужденных по фактам происшествий", - говорится в сообщении.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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курская область
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происшествия, курская область, генеральная прокуратура рф, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, обрушение железнодорожного моста в курской области
Происшествия, Курская область, Генеральная прокуратура РФ, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Обрушение железнодорожного моста в Курской области
ГП взяла на контроль расследование дел о ЧП в Брянской и Курской областях

ГП взяла на контроль расследование дел о подрывах мостов под Брянском и Курском

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Генпрокуратуре взято на контроль расследование уголовных дел, возбужденных по фактам происшествий в Брянской и Курской областях, сообщается в Telegram-канале ГП РФ.
Генпрокуратуре России также взято на контроль расследование уголовных дел, возбужденных по фактам происшествий", - говорится в сообщении.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Сенатор Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Сенатор обвинил украинские спецслужбы в подрыве моста в Брянской области
11:36
 
ПроисшествияКурская областьГенеральная прокуратура РФБрянская областьОбрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение железнодорожного моста в Курской области
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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