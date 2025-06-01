https://ria.ru/20250601/dela-2020268683.html

ГП взяла на контроль расследование дел о ЧП в Брянской и Курской областях

ГП взяла на контроль расследование дел о ЧП в Брянской и Курской областях - РИА Новости, 01.06.2025

ГП взяла на контроль расследование дел о ЧП в Брянской и Курской областях

В Генпрокуратуре взято на контроль расследование уголовных дел, возбужденных по фактам происшествий в Брянской и Курской областях, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:49:00+03:00

2025-06-01T12:49:00+03:00

2025-06-01T12:50:00+03:00

происшествия

курская область

генеральная прокуратура рф

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

обрушение железнодорожного моста в курской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Генпрокуратуре взято на контроль расследование уголовных дел, возбужденных по фактам происшествий в Брянской и Курской областях, сообщается в Telegram-канале ГП РФ."В Генпрокуратуре России также взято на контроль расследование уголовных дел, возбужденных по фактам происшествий", - говорится в сообщении.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250601/senator-2020253718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, генеральная прокуратура рф, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, обрушение железнодорожного моста в курской области