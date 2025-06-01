Рейтинг@Mail.ru
В Орловской области предложили помочь устранить последствия ЧП с поездами - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/chp-2020243583.html
В Орловской области предложили помочь устранить последствия ЧП с поездами
В Орловской области предложили помочь устранить последствия ЧП с поездами - РИА Новости, 01.06.2025
В Орловской области предложили помочь устранить последствия ЧП с поездами
Орловская область готова оказать необходимую помощь для устранения последствий крушения поездов при обрушении железнодорожных мостов в Брянской и Курской... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T10:20:00+03:00
2025-06-01T10:20:00+03:00
происшествия
москва
курская область
орловская область
андрей клычков
александр богомаз
ржд
московская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020229458_0:0:846:476_1920x0_80_0_0_006edd45c24353f2482fb3ccdbc5291f.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Орловская область готова оказать необходимую помощь для устранения последствий крушения поездов при обрушении железнодорожных мостов в Брянской и Курской областях, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью в двух соседних регионах произошли трагические инциденты – обрушения железнодорожных мостов. В Курской области, где пострадал грузовой состав, к счастью, без жертв. В Брянской области есть погибшие и большие число госпитализированных, в том числе детей… Вся Орловская область глубоко сопереживает пострадавшим, скорбит вместе с семьями погибших. Мы готовы оказать любую необходимую помощь для устранения последствий трагедии", – написал губернатор. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва. Позже РЖД сообщили, что ночью 1 июня на однопутном перегоне Остапово – Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла.
https://ria.ru/20250601/kursk-2020224236.html
https://ria.ru/20250601/most-2020225834.html
москва
курская область
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020229458_71:0:836:574_1920x0_80_0_0_cc470006cbbd8f07ede35abea59fdd07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, курская область, орловская область, андрей клычков, александр богомаз, ржд, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Москва, Курская область, Орловская область, Андрей Клычков, Александр Богомаз, РЖД, Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
В Орловской области предложили помочь устранить последствия ЧП с поездами

Клычков: Орловская область готова помочь устранить последствия крушения поездов

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкОбрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области
Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Орловская область готова оказать необходимую помощь для устранения последствий крушения поездов при обрушении железнодорожных мостов в Брянской и Курской областях, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
"Сегодня ночью в двух соседних регионах произошли трагические инциденты – обрушения железнодорожных мостов. В Курской области, где пострадал грузовой состав, к счастью, без жертв. В Брянской области есть погибшие и большие число госпитализированных, в том числе детей… Вся Орловская область глубоко сопереживает пострадавшим, скорбит вместе с семьями погибших. Мы готовы оказать любую необходимую помощь для устранения последствий трагедии", – написал губернатор.
Обрушение железнодорожного моста в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Сход тепловоза в Курской области не повлиял на движение поездов
08:18
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
Позже РЖД сообщили, что ночью 1 июня на однопутном перегоне Остапово – Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла.
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Спасатели рассказали подробности обрушения моста в Брянской области
08:28
 
ПроисшествияМоскваКурская областьОрловская областьАндрей КлычковАлександр БогомазРЖДМосковская железная дорогаОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала