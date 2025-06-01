https://ria.ru/20250601/chp-2020243583.html

В Орловской области предложили помочь устранить последствия ЧП с поездами

В Орловской области предложили помочь устранить последствия ЧП с поездами - РИА Новости, 01.06.2025

В Орловской области предложили помочь устранить последствия ЧП с поездами

Орловская область готова оказать необходимую помощь для устранения последствий крушения поездов при обрушении железнодорожных мостов в Брянской и Курской... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T10:20:00+03:00

2025-06-01T10:20:00+03:00

2025-06-01T10:20:00+03:00

происшествия

москва

курская область

орловская область

андрей клычков

александр богомаз

ржд

московская железная дорога

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020229458_0:0:846:476_1920x0_80_0_0_006edd45c24353f2482fb3ccdbc5291f.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Орловская область готова оказать необходимую помощь для устранения последствий крушения поездов при обрушении железнодорожных мостов в Брянской и Курской областях, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью в двух соседних регионах произошли трагические инциденты – обрушения железнодорожных мостов. В Курской области, где пострадал грузовой состав, к счастью, без жертв. В Брянской области есть погибшие и большие число госпитализированных, в том числе детей… Вся Орловская область глубоко сопереживает пострадавшим, скорбит вместе с семьями погибших. Мы готовы оказать любую необходимую помощь для устранения последствий трагедии", – написал губернатор. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва. Позже РЖД сообщили, что ночью 1 июня на однопутном перегоне Остапово – Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла.

https://ria.ru/20250601/kursk-2020224236.html

https://ria.ru/20250601/most-2020225834.html

москва

курская область

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, курская область, орловская область, андрей клычков, александр богомаз, ржд, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области