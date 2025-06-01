В Орловской области предложили помочь устранить последствия ЧП с поездами
Клычков: Орловская область готова помочь устранить последствия крушения поездов
© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкОбрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области
Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Орловская область готова оказать необходимую помощь для устранения последствий крушения поездов при обрушении железнодорожных мостов в Брянской и Курской областях, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
"Сегодня ночью в двух соседних регионах произошли трагические инциденты – обрушения железнодорожных мостов. В Курской области, где пострадал грузовой состав, к счастью, без жертв. В Брянской области есть погибшие и большие число госпитализированных, в том числе детей… Вся Орловская область глубоко сопереживает пострадавшим, скорбит вместе с семьями погибших. Мы готовы оказать любую необходимую помощь для устранения последствий трагедии", – написал губернатор.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
Позже РЖД сообщили, что ночью 1 июня на однопутном перегоне Остапово – Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла.