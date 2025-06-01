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Два чешских оппозиционных движения могли бы объединиться, показал опрос - РИА Новости, 01.06.2025
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23:56 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/chekhiya-2020356366.html
Два чешских оппозиционных движения могли бы объединиться, показал опрос
Два чешских оппозиционных движения могли бы объединиться, показал опрос - РИА Новости, 01.06.2025
Два чешских оппозиционных движения могли бы объединиться, показал опрос
Два ныне оппозиционных чешских движения, ANO ("Акция недовольных граждан") и SPD ("Свобода и прямая демократия"), если бы они договорились об объединении сил... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T23:56:00+03:00
2025-06-01T23:56:00+03:00
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ПРАГА, 1 июн – РИА Новости. Два ныне оппозиционных чешских движения, ANO ("Акция недовольных граждан") и SPD ("Свобода и прямая демократия"), если бы они договорились об объединении сил после предстоящих 3-4 октября 2025 года парламентских выборов, могли бы вместе располагать 105 депутатскими мандатами из 200, следует из результатов социологического исследования, проведенного в мае агентством STEM. "Самым популярным у избирателей за четыре месяца до парламентских выборов продолжает оставаться оппозиционное правоцентристское движение ANO, за которое готова проголосовать почти треть сограждан (31,6%). На втором месте находится ныне правящая праволиберальная коалиция SPOLU ("Вместе") – 21,8%. Третье место занимает еще одно оппозиционное движение SPD – 12,8%. Последующие места заняли входящее в правящую коалицию движение STAN ("Старосты и независимые") – 11,4%, Чешская пиратская партия – 6,1% и коалиция левых сил Stačilo! ("Достаточно!) – 5,4%", - сообщает агентство STEM. По данным авторов исследования, правящая коалиция после выборов может рассчитывать только на 77 мандатов вместо нынешних 104. "По числу депутатских мандатов движения ANO (77 мандатов) и SPD (28 мандатов) в случае объединения сил в послевыборный период, о чем сейчас много пишут чешские СМИ, могли бы располагать большинством в нижней палате, имея 105 из 200 мандатов. Ныне правящая коалиция вместе с движением STAN располагали бы после выборов 77 мандатами вместо нынешних 104 мандатов", - отмечается в комментарии агентства к результатам исследования. Исследование было проведено агентством STEM в период с 9 по 27 мая, в нем приняли участие 1552 человек разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, социального и профессионального положения, проживающие в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. О допустимых погрешностях не сообщается.
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в мире, чехия
В мире, Чехия
Два чешских оппозиционных движения могли бы объединиться, показал опрос

STEM: два чешских оппозиционных движения могли бы объединиться после выборов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаги Чешской Республики и Евросоюза
Флаги Чешской Республики и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Флаги Чешской Республики и Евросоюза . Архивное фото
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ПРАГА, 1 июн – РИА Новости. Два ныне оппозиционных чешских движения, ANO ("Акция недовольных граждан") и SPD ("Свобода и прямая демократия"), если бы они договорились об объединении сил после предстоящих 3-4 октября 2025 года парламентских выборов, могли бы вместе располагать 105 депутатскими мандатами из 200, следует из результатов социологического исследования, проведенного в мае агентством STEM.
"Самым популярным у избирателей за четыре месяца до парламентских выборов продолжает оставаться оппозиционное правоцентристское движение ANO, за которое готова проголосовать почти треть сограждан (31,6%). На втором месте находится ныне правящая праволиберальная коалиция SPOLU ("Вместе") – 21,8%. Третье место занимает еще одно оппозиционное движение SPD – 12,8%. Последующие места заняли входящее в правящую коалицию движение STAN ("Старосты и независимые") – 11,4%, Чешская пиратская партия – 6,1% и коалиция левых сил Stačilo! ("Достаточно!) – 5,4%", - сообщает агентство STEM.
По данным авторов исследования, правящая коалиция после выборов может рассчитывать только на 77 мандатов вместо нынешних 104.
"По числу депутатских мандатов движения ANO (77 мандатов) и SPD (28 мандатов) в случае объединения сил в послевыборный период, о чем сейчас много пишут чешские СМИ, могли бы располагать большинством в нижней палате, имея 105 из 200 мандатов. Ныне правящая коалиция вместе с движением STAN располагали бы после выборов 77 мандатами вместо нынешних 104 мандатов", - отмечается в комментарии агентства к результатам исследования.
Исследование было проведено агентством STEM в период с 9 по 27 мая, в нем приняли участие 1552 человек разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, социального и профессионального положения, проживающие в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. О допустимых погрешностях не сообщается.
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