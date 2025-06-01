https://ria.ru/20250601/buryatiya-2020291233.html
В Бурятии на стратегических объектах повысили меры безопасности
В Бурятии на стратегических объектах повысили меры безопасности - РИА Новости, 01.06.2025
В Бурятии на стратегических объектах повысили меры безопасности
Меры безопасности повышены на стратегических объектах в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T15:17:00+03:00
2025-06-01T15:17:00+03:00
2025-06-01T15:17:00+03:00
республика бурятия
алексей цыденов
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 1 июн - РИА Новости. Меры безопасности повышены на стратегических объектах в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "На стратегических объектах в республике повышены меры безопасности", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Он призвал жителей республики доверять только официальной информации.
https://ria.ru/20250601/udar-2020268399.html
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республика бурятия, алексей цыденов, происшествия
Республика Бурятия, Алексей Цыденов, Происшествия
В Бурятии на стратегических объектах повысили меры безопасности
Глава Бурятии Цыденов: на стратегических объектах повышены меры безопасности