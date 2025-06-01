https://ria.ru/20250601/buryatiya-2020291233.html

В Бурятии на стратегических объектах повысили меры безопасности

В Бурятии на стратегических объектах повысили меры безопасности - РИА Новости, 01.06.2025

В Бурятии на стратегических объектах повысили меры безопасности

Меры безопасности повышены на стратегических объектах в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T15:17:00+03:00

2025-06-01T15:17:00+03:00

2025-06-01T15:17:00+03:00

республика бурятия

алексей цыденов

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 1 июн - РИА Новости. Меры безопасности повышены на стратегических объектах в Бурятии, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "На стратегических объектах в республике повышены меры безопасности", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Он призвал жителей республики доверять только официальной информации.

https://ria.ru/20250601/udar-2020268399.html

республика бурятия

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2025

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республика бурятия, алексей цыденов, происшествия