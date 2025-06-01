ЕР выразила соболезнования в связи с крушением поездов
ЕР выразила соболезнования близким погибших и пострадавших при крушении поездов
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" выразила соболезнования близким погибших и пострадавших в результате крушения поездов в Курской и Брянской областях, сообщили в пресс-службе партии.
"Трагедия унесла жизни и принесла горе десяткам российских семей... От лица партии "Единая Россия" выражаю глубокие соболезнования близким погибших и пострадавших. Пусть общая поддержка станет для вас моральной опорой в эти тяжелые дни", - приводит пресс-служба слова секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева.
Он пожелал скорейшего выздоровления всем, кто сейчас находится в больницах.
Ранее РЖД сообщили, что ночью 1 июня на однопутном перегоне Остапово - Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.