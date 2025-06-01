Рейтинг@Mail.ru
ЕР выразила соболезнования в связи с крушением поездов - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/bryansk-2020276922.html
ЕР выразила соболезнования в связи с крушением поездов
ЕР выразила соболезнования в связи с крушением поездов - РИА Новости, 01.06.2025
ЕР выразила соболезнования в связи с крушением поездов
Партия "Единая Россия" выразила соболезнования близким погибших и пострадавших в результате крушения поездов в Курской и Брянской областях, сообщили в... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T13:42:00+03:00
2025-06-01T13:42:00+03:00
происшествия
брянская область
курская область
выгоничский район
владимир якушев
александр богомаз
светлана петренко
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020233009_0:64:1133:701_1920x0_80_0_0_5fdda87c298a280da8f3c056387bd0dc.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" выразила соболезнования близким погибших и пострадавших в результате крушения поездов в Курской и Брянской областях, сообщили в пресс-службе партии. "Трагедия унесла жизни и принесла горе десяткам российских семей... От лица партии "Единая Россия" выражаю глубокие соболезнования близким погибших и пострадавших. Пусть общая поддержка станет для вас моральной опорой в эти тяжелые дни", - приводит пресс-служба слова секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева. Он пожелал скорейшего выздоровления всем, кто сейчас находится в больницах. Ранее РЖД сообщили, что ночью 1 июня на однопутном перегоне Остапово - Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250601/politolog-2020253237.html
https://ria.ru/20250601/oblast-2020260213.html
брянская область
курская область
выгоничский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020233009_57:0:1077:765_1920x0_80_0_0_c01753bc6f03692cd94f348425b28c4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, курская область, выгоничский район, владимир якушев, александр богомаз, светлана петренко, единая россия, ржд, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Курская область, Выгоничский район, Владимир Якушев, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Единая Россия, РЖД, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
ЕР выразила соболезнования в связи с крушением поездов

ЕР выразила соболезнования близким погибших и пострадавших при крушении поездов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Один из вагонов поезда Климов — Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Партия "Единая Россия" выразила соболезнования близким погибших и пострадавших в результате крушения поездов в Курской и Брянской областях, сообщили в пресс-службе партии.
"Трагедия унесла жизни и принесла горе десяткам российских семей... От лица партии "Единая Россия" выражаю глубокие соболезнования близким погибших и пострадавших. Пусть общая поддержка станет для вас моральной опорой в эти тяжелые дни", - приводит пресс-служба слова секретаря Генсовета ЕР Владимира Якушева.
Ликвидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Политолог назвал главную цель подрывов в Брянской и Курской областях
Вчера, 11:33
Он пожелал скорейшего выздоровления всем, кто сейчас находится в больницах.
Ранее РЖД сообщили, что ночью 1 июня на однопутном перегоне Остапово - Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Самаре предложили помощь Брянской и Курской областям
Вчера, 12:09
 
ПроисшествияБрянская областьКурская областьВыгоничский районВладимир ЯкушевАлександр БогомазСветлана ПетренкоЕдиная РоссияРЖДСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала