https://ria.ru/20250601/bryansk-2020262305.html

Ярославская область предложила помощь пострадавшим в ЧП с поездами

Ярославская область предложила помощь пострадавшим в ЧП с поездами - РИА Новости, 01.06.2025

Ярославская область предложила помощь пострадавшим в ЧП с поездами

Ярославская область готова оказать помощь пострадавшим при крушении поездов в Брянской и Курской областях, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:17:00+03:00

2025-06-01T12:17:00+03:00

2025-06-01T12:17:00+03:00

происшествия

курская область

ярославская область

калужская область

михаил евраев

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Ярославская область готова оказать помощь пострадавшим при крушении поездов в Брянской и Курской областях, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале. Евраев назвал крушения поездов большой трагедией. "Готовы оказать всю необходимую помощь. Глубокие соболезнования родным погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал губернатор. Губернатор Калужской области Владислав Шапша тоже выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, отметив, что "жители Калужской области сегодня сердцами с жителями Брянской и Курской областей". Ранее РЖД сообщили, что ночью 1 июня на однопутном перегоне Остапово - Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250601/bryansk-2020261587.html

https://ria.ru/20250601/bryansk-2020257880.html

курская область

ярославская область

калужская область

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