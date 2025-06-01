Ярославская область предложила помощь пострадавшим в ЧП с поездами
Евраев: Ярославская область готова помочь пострадавшим при крушении поездов
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Ярославская область готова оказать помощь пострадавшим при крушении поездов в Брянской и Курской областях, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
Евраев назвал крушения поездов большой трагедией.
"Готовы оказать всю необходимую помощь. Глубокие соболезнования родным погибших. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал губернатор.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша тоже выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, отметив, что "жители Калужской области сегодня сердцами с жителями Брянской и Курской областей".
Ранее РЖД сообщили, что ночью 1 июня на однопутном перегоне Остапово - Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. В результате инцидента машинист локомотива получил травму ноги, больше никто не пострадал. На движение поездов дальнего следования ситуация не повлияла.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.