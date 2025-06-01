https://ria.ru/20250601/bryansk-2020257880.html
Спасатели вытащили грузовик с места обрушения моста под Брянском
Спасатели вытащили грузовик с места обрушения моста под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
Спасатели вытащили грузовик с места обрушения моста под Брянском
Спасатели вытащили грузовик с места обрушения автомобильного моста в Брянской области, видео этих работ опубликовало МЧС России. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:02:00+03:00
2025-06-01T12:02:00+03:00
2025-06-01T12:02:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
выгоничский район
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020257474_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_7a9d262f64fe78e8d1f77727b53bbecc.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Спасатели вытащили грузовик с места обрушения автомобильного моста в Брянской области, видео этих работ опубликовало МЧС России. На кадрах видео показано, как смятую фуру вытаскивают с места ЧП с помощью крана, а затем обрабатывают специальным составом. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250601/eks-politik-2020255087.html
брянская область
россия
выгоничский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020257474_0:0:1441:1080_1920x0_80_0_0_b3c4e2f1051993838a621f9b3fc8d2d3.jpg
Грузовик, вытащенный с места обрушения автомобильного моста в Брянской области
Спасатели вытащили грузовик с места обрушения автомобильного моста в Брянской области, видео этих работ опубликовало МЧС России
2025-06-01T12:02
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Россия, Выгоничский район, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Спасатели вытащили грузовик с места обрушения моста под Брянском
МЧС: спасатели вытащили грузовик с места обрушения моста в Брянской области