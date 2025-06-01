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Спасатели вытащили грузовик с места обрушения моста под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
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12:02 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/bryansk-2020257880.html
Спасатели вытащили грузовик с места обрушения моста под Брянском
Спасатели вытащили грузовик с места обрушения моста под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
Спасатели вытащили грузовик с места обрушения моста под Брянском
Спасатели вытащили грузовик с места обрушения автомобильного моста в Брянской области, видео этих работ опубликовало МЧС России. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:02:00+03:00
2025-06-01T12:02:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
выгоничский район
александр богомаз
светлана петренко
александр бастрыкин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Спасатели вытащили грузовик с места обрушения автомобильного моста в Брянской области, видео этих работ опубликовало МЧС России. На кадрах видео показано, как смятую фуру вытаскивают с места ЧП с помощью крана, а затем обрабатывают специальным составом. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250601/eks-politik-2020255087.html
брянская область
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Грузовик, вытащенный с места обрушения автомобильного моста в Брянской области
Спасатели вытащили грузовик с места обрушения автомобильного моста в Брянской области, видео этих работ опубликовало МЧС России
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происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Россия, Выгоничский район, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Спасатели вытащили грузовик с места обрушения моста под Брянском

МЧС: спасатели вытащили грузовик с места обрушения моста в Брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Спасатели вытащили грузовик с места обрушения автомобильного моста в Брянской области, видео этих работ опубликовало МЧС России.
На кадрах видео показано, как смятую фуру вытаскивают с места ЧП с помощью крана, а затем обрабатывают специальным составом.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
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ПроисшествияБрянская областьРоссияВыгоничский районАлександр БогомазСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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