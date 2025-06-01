https://ria.ru/20250601/bryansk-2020257880.html

Спасатели вытащили грузовик с места обрушения моста под Брянском

Спасатели вытащили грузовик с места обрушения моста под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025

Спасатели вытащили грузовик с места обрушения моста под Брянском

Спасатели вытащили грузовик с места обрушения автомобильного моста в Брянской области, видео этих работ опубликовало МЧС России. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:02:00+03:00

2025-06-01T12:02:00+03:00

2025-06-01T12:02:00+03:00

происшествия

брянская область

россия

выгоничский район

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020257474_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_7a9d262f64fe78e8d1f77727b53bbecc.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Спасатели вытащили грузовик с места обрушения автомобильного моста в Брянской области, видео этих работ опубликовало МЧС России. На кадрах видео показано, как смятую фуру вытаскивают с места ЧП с помощью крана, а затем обрабатывают специальным составом. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 60 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250601/eks-politik-2020255087.html

брянская область

россия

выгоничский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Грузовик, вытащенный с места обрушения автомобильного моста в Брянской области Спасатели вытащили грузовик с места обрушения автомобильного моста в Брянской области, видео этих работ опубликовало МЧС России 2025-06-01T12:02 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области