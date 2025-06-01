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В больницах после ЧП с поездом в Брянской области находятся до 40 человек
В больницах после ЧП с поездом в Брянской области находятся до 40 человек - РИА Новости, 01.06.2025
В больницах после ЧП с поездом в Брянской области находятся до 40 человек
В больницах после обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области находятся 39 человек, в том числе 4 детей, среди них младенец - в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T10:44:00+03:00
2025-06-01T10:44:00+03:00
2025-06-01T10:44:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
выгоничский район
алексей кузнецов
александр богомаз
московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В больницах после обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области находятся 39 человек, в том числе 4 детей, среди них младенец - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. “По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 39 пострадавших, в том числе 4 детей. 3 пострадавших, в том числе младенец - в тяжелом состоянии. 27 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно”, - сказал Кузнецов. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.
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происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, алексей кузнецов, александр богомаз, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Россия, Выгоничский район, Алексей Кузнецов, Александр Богомаз, Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
В больницах после ЧП с поездом в Брянской области находятся до 40 человек
Минздрав: 39 человек находятся в больницах после обрушения моста под Брянском