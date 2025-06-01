https://ria.ru/20250601/bryansk-2020247178.html

В больницах после ЧП с поездом в Брянской области находятся до 40 человек

В больницах после ЧП с поездом в Брянской области находятся до 40 человек - РИА Новости, 01.06.2025

В больницах после ЧП с поездом в Брянской области находятся до 40 человек

В больницах после обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области находятся 39 человек, в том числе 4 детей, среди них младенец - в тяжелом состоянии,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T10:44:00+03:00

2025-06-01T10:44:00+03:00

2025-06-01T10:44:00+03:00

происшествия

брянская область

россия

выгоничский район

алексей кузнецов

александр богомаз

московская железная дорога

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В больницах после обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области находятся 39 человек, в том числе 4 детей, среди них младенец - в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. “По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 39 пострадавших, в том числе 4 детей. 3 пострадавших, в том числе младенец - в тяжелом состоянии. 27 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно”, - сказал Кузнецов. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.

https://ria.ru/20250601/sk-2020244941.html

брянская область

россия

выгоничский район

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происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, алексей кузнецов, александр богомаз, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области