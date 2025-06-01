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Пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области госпитализировали
Пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области госпитализировали - РИА Новости, 01.06.2025
Пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области госпитализировали
Пострадавшие при ЧП с поездом в Брянской области госпитализированы в три медицинских учреждения Брянска, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T08:56:00+03:00
2025-06-01T08:56:00+03:00
2025-06-01T08:56:00+03:00
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московская железная дорога
ржд
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пострадавшие при ЧП с поездом в Брянской области госпитализированы в три медицинских учреждения Брянска, сообщили РИА Новости в экстренных службах. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва. "Пострадавшие госпитализированы в три медицинских учреждения Брянска", - сказал собеседник агентства.
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Пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области госпитализировали
Пострадавшие при ЧП с поездом госпитализированы в три больницы Брянска