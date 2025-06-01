https://ria.ru/20250601/brjansk-2020271704.html

Пассажиров поезда под Брянском подбросило в момент ЧП

Пассажиров поезда под Брянском подбросило в момент ЧП - РИА Новости, 01.06.2025

Пассажиров поезда под Брянском подбросило в момент ЧП

Женщина, прибывшая в Москву на резервном поезде №902 после обрушения моста в Брянской области, рассказала журналистам, что в момент ЧП пассажиров подбросило,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T13:07:00+03:00

2025-06-01T13:07:00+03:00

2025-06-01T13:07:00+03:00

происшествия

москва

брянская область

брянск

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Женщина, прибывшая в Москву на резервном поезде №902 после обрушения моста в Брянской области, рассказала журналистам, что в момент ЧП пассажиров подбросило, одна женщина упала на пол. "Мы возвращались с санаторного лечения... Проехали, наверное, три часа. Мы сидели с соседкой, разговаривали на нижней полке в четвертом вагоне.. Нас подбросило, она (соседка - ред.) упала на пол. Я ударилась сильно головой. Та, которая на пол упала, она, видимо, сломала ключицу и потеряла сознание на небольшое время", - рассказала женщина. По её словам, молодые пассажиры поезда помогали нести багаж и ловили людей, выпрыгивающих из поезда. "Мы шли километров пять пешком на заправку, от туда нас повезли в школу, а из школы повезли в Брянск, на вокзал. На вокзале уже в поезд", - добавила женщина. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250601/bryansk-2020257880.html

https://ria.ru/20250601/senator-2020253718.html

москва

брянская область

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Женщина, прибывшая в Москву на резервном поезде №902 о том, как пассажиров подбросило в момент ЧП Женщина, прибывшая в Москву на резервном поезде №902 после обрушения моста в Брянской области, рассказала, что в момент ЧП пассажиров подбросило, одна женщина упала на пол и, видимо, сломала ключицу. Она также рассказала, как молодые пассажиры поезда помогали нести багаж и ловили людей, выпрыгивающих из поезда. 2025-06-01T13:07 true PT1M56S

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