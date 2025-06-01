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Медики на вокзале встречают пассажиров, переживших крушение поезда
Медики на вокзале встречают пассажиров, переживших крушение поезда - РИА Новости, 01.06.2025
Медики на вокзале встречают пассажиров, переживших крушение поезда
Медики и сотрудники Киевского вокзала направились встречать пассажиров из Брянской области, они ожидают на платформе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T11:43:00+03:00
2025-06-01T11:43:00+03:00
2025-06-01T11:48:00+03:00
происшествия
брянская область
выгоничский район
москва
александр богомаз
светлана петренко
московская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Медики и сотрудники Киевского вокзала направились встречать пассажиров из Брянской области, они ожидают на платформе, передает корреспондент РИА Новости. У медиков с собой инвалидные коляски и сумки с лекарствами, сотрудники вокзала везут тележки для багажа. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста. В ЧП с поездом в Брянской области пострадали 71 человек, из них 44 остаются в больницах, 27 осмотрены медиками и отпущены, сообщил журналистам губернатор Богомаз. По его словам, семь человек погибли.
https://ria.ru/20250601/raboty-2020249853.html
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Медики на Киевском вокзале с пострадавшими при крушении поезда
Медики встречают на Киевском вокзале пострадавших, прибывших из Брянской области.
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происшествия, брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз, светлана петренко, московская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Москва, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Московская железная дорога, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение моста на поезд в Брянской области
Медики на вокзале встречают пассажиров, переживших крушение поезда
Медики и сотрудники Киевского вокзала ждут пассажиров из Брянской области