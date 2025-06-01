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"Нет мощи": в Британии призвали признать правду о себе - РИА Новости, 01.06.2025
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22:48 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/britaniya-2020350645.html
"Нет мощи": в Британии призвали признать правду о себе
"Нет мощи": в Британии призвали признать правду о себе - РИА Новости, 01.06.2025
"Нет мощи": в Британии призвали признать правду о себе
Великобритании ради своей же безопасности следует признать, что она утратила былое влияние мировой державы, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T22:48:00+03:00
2025-06-01T22:48:00+03:00
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Великобритании ради своей же безопасности следует признать, что она утратила былое влияние мировой державы, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети X."Мы больше не являемся мировой державой, как думают наши разведслужбы. Пора двигаться дальше. Если мы не будем умными и реалистичными — мы только уничтожим себя", — написал он.По мнению журналиста, у Лондона "больше нет экономической и ресурсной мощи", чтобы продолжать колониалистическую политику.Миллер также считает, что Британии нужно научиться взаимодействовать с Россией и Китаем, а также государствами на Ближнем Востоке.Действующий глава MI6 Ричард Мур должен уйти в отставку осенью этого года после пяти лет руководства.Газета Times ранее отметила, что известна личность лишь одной из трех кандидатов на пост нового главы разведки Соединенного Королевства — бывшего посла Британии в Китае Барбары Вудворд, ныне являющейся самой высокопоставленной женщиной в министерстве иностранных дел. Отмечается, что ее кандидатуру критикуют за то, что она симпатизирует Пекину.
https://ria.ru/20250601/makron-2020344299.html
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в мире, китай, великобритания, лондон, ричард мур, барбара вудворд, британская разведывательная служба mi6, россия
В мире, Китай, Великобритания, Лондон, Ричард Мур, Барбара Вудворд, Британская разведывательная служба MI6, Россия
"Нет мощи": в Британии призвали признать правду о себе

Миллер: Британия может уничтожить себя, если не признает очевидное

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Великобритании ради своей же безопасности следует признать, что она утратила былое влияние мировой державы, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети X.
"Мы больше не являемся мировой державой, как думают наши разведслужбы. Пора двигаться дальше. Если мы не будем умными и реалистичными — мы только уничтожим себя", — написал он.
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По мнению журналиста, у Лондона "больше нет экономической и ресурсной мощи", чтобы продолжать колониалистическую политику.
Миллер также считает, что Британии нужно научиться взаимодействовать с Россией и Китаем, а также государствами на Ближнем Востоке.
Действующий глава MI6 Ричард Мур должен уйти в отставку осенью этого года после пяти лет руководства.
Газета Times ранее отметила, что известна личность лишь одной из трех кандидатов на пост нового главы разведки Соединенного Королевства — бывшего посла Британии в Китае Барбары Вудворд, ныне являющейся самой высокопоставленной женщиной в министерстве иностранных дел. Отмечается, что ее кандидатуру критикуют за то, что она симпатизирует Пекину.
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В миреКитайВеликобританияЛондонРичард МурБарбара ВудвордБританская разведывательная служба MI6Россия
 
 
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