https://ria.ru/20250601/britaniya-2020350645.html

"Нет мощи": в Британии призвали признать правду о себе

"Нет мощи": в Британии призвали признать правду о себе - РИА Новости, 01.06.2025

"Нет мощи": в Британии призвали признать правду о себе

Великобритании ради своей же безопасности следует признать, что она утратила былое влияние мировой державы, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T22:48:00+03:00

2025-06-01T22:48:00+03:00

2025-06-01T22:48:00+03:00

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китай

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лондон

ричард мур

барбара вудворд

британская разведывательная служба mi6

россия

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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Великобритании ради своей же безопасности следует признать, что она утратила былое влияние мировой державы, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети X."Мы больше не являемся мировой державой, как думают наши разведслужбы. Пора двигаться дальше. Если мы не будем умными и реалистичными — мы только уничтожим себя", — написал он.По мнению журналиста, у Лондона "больше нет экономической и ресурсной мощи", чтобы продолжать колониалистическую политику.Миллер также считает, что Британии нужно научиться взаимодействовать с Россией и Китаем, а также государствами на Ближнем Востоке.Действующий глава MI6 Ричард Мур должен уйти в отставку осенью этого года после пяти лет руководства.Газета Times ранее отметила, что известна личность лишь одной из трех кандидатов на пост нового главы разведки Соединенного Королевства — бывшего посла Британии в Китае Барбары Вудворд, ныне являющейся самой высокопоставленной женщиной в министерстве иностранных дел. Отмечается, что ее кандидатуру критикуют за то, что она симпатизирует Пекину.

https://ria.ru/20250601/makron-2020344299.html

https://ria.ru/20250601/britaniya-2020325854.html

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в мире, китай, великобритания, лондон, ричард мур, барбара вудворд, британская разведывательная служба mi6, россия