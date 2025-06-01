https://ria.ru/20250601/britaniya-2020350645.html
"Нет мощи": в Британии призвали признать правду о себе
"Нет мощи": в Британии призвали признать правду о себе - РИА Новости, 01.06.2025
"Нет мощи": в Британии призвали признать правду о себе
Великобритании ради своей же безопасности следует признать, что она утратила былое влияние мировой державы, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T22:48:00+03:00
2025-06-01T22:48:00+03:00
2025-06-01T22:48:00+03:00
в мире
китай
великобритания
лондон
ричард мур
барбара вудворд
британская разведывательная служба mi6
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg
МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Великобритании ради своей же безопасности следует признать, что она утратила былое влияние мировой державы, заявил британский журналист Джонни Миллер в соцсети X."Мы больше не являемся мировой державой, как думают наши разведслужбы. Пора двигаться дальше. Если мы не будем умными и реалистичными — мы только уничтожим себя", — написал он.По мнению журналиста, у Лондона "больше нет экономической и ресурсной мощи", чтобы продолжать колониалистическую политику.Миллер также считает, что Британии нужно научиться взаимодействовать с Россией и Китаем, а также государствами на Ближнем Востоке.Действующий глава MI6 Ричард Мур должен уйти в отставку осенью этого года после пяти лет руководства.Газета Times ранее отметила, что известна личность лишь одной из трех кандидатов на пост нового главы разведки Соединенного Королевства — бывшего посла Британии в Китае Барбары Вудворд, ныне являющейся самой высокопоставленной женщиной в министерстве иностранных дел. Отмечается, что ее кандидатуру критикуют за то, что она симпатизирует Пекину.
https://ria.ru/20250601/makron-2020344299.html
https://ria.ru/20250601/britaniya-2020325854.html
китай
великобритания
лондон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5a2f9980e75c028ba638ee07f39e895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, великобритания, лондон, ричард мур, барбара вудворд, британская разведывательная служба mi6, россия
В мире, Китай, Великобритания, Лондон, Ричард Мур, Барбара Вудворд, Британская разведывательная служба MI6, Россия
"Нет мощи": в Британии призвали признать правду о себе
Миллер: Британия может уничтожить себя, если не признает очевидное