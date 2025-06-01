https://ria.ru/20250601/britaniya-2020268789.html

"Возродить проект". В Британии раскрыли план ЕС против России в Черном море

"Возродить проект". В Британии раскрыли план ЕС против России в Черном море - РИА Новости, 01.06.2025

"Возродить проект". В Британии раскрыли план ЕС против России в Черном море

Планы Европы по милитаризации Черного моря показывают, что она не извлекла никаких уроков из опыта прошлых лет, заявил британский аналитик Александр Меркурис на РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:49:00+03:00

2025-06-01T12:49:00+03:00

2025-06-01T12:49:00+03:00

евросоюз

вооруженные силы украины

андрей келин

александр меркурис

черное море

россия

европа

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Планы Европы по милитаризации Черного моря показывают, что она не извлекла никаких уроков из опыта прошлых лет, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Европа хочет возродить проект "Украина", который изначально заключался в том, чтобы вытеснить Россию из Черного моря", — заявил он.Этот план лишь еще раз подтверждает, что европейцы не усвоили уроков из опыта прошлых лет, так как Россия доминирует на Черном море, подчеркнул аналитик. При этом Евросоюзу бесполезно полагаться на Турцию в этом регионе, так как она не будет "играть в эти игры" на стороне европейцев, опасаясь последствий, добавил он.В мае российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания укрепляет украинские Военно-морские силы, чтобы ограничить возможности российского Черноморского флота. Он также напомнил, что после начала спецоперации Лондон продолжал снабжать ВСУ противокорабельными ракетами и помогал создавать флотилии безэкипажных катеров.

https://ria.ru/20250530/kreml-2019942380.html

черное море

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евросоюз, вооруженные силы украины, андрей келин, александр меркурис, черное море, россия, европа, в мире