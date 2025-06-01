https://ria.ru/20250601/britaniya-2020246468.html

"Послание Москве". Глава минобороны Британии дерзко высказался о России

"Послание Москве". Глава минобороны Британии дерзко высказался о России - РИА Новости, 01.06.2025

"Послание Москве". Глава минобороны Британии дерзко высказался о России

Великобритания готова к вооруженному столкновению с Россией, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили, чьи слова передает Daily Express. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T10:40:00+03:00

2025-06-01T10:40:00+03:00

2025-06-01T10:40:00+03:00

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Великобритания готова к вооруженному столкновению с Россией, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили, чьи слова передает Daily Express."Это послание Москве. Британия укрепляет свои вооруженные силы, а также и промышленную базу. Это часть нашей готовности сражаться, если потребуется", — заявил он, говоря об увеличении британских расходов на оборону.Накануне министр заявил, что к 2034 году Соединенное Королевство будет тратить три процента ВВП на оборону. Он добавил, что у него нет сомнений в том, что страна достигнет такого показателя.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность у западных границ России. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250601/signal-2020234739.html

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