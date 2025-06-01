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"Послание Москве". Глава минобороны Британии дерзко высказался о России - РИА Новости, 01.06.2025
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10:40 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/britaniya-2020246468.html
"Послание Москве". Глава минобороны Британии дерзко высказался о России
"Послание Москве". Глава минобороны Британии дерзко высказался о России - РИА Новости, 01.06.2025
"Послание Москве". Глава минобороны Британии дерзко высказался о России
Великобритания готова к вооруженному столкновению с Россией, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили, чьи слова передает Daily Express. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T10:40:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Великобритания готова к вооруженному столкновению с Россией, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили, чьи слова передает Daily Express."Это послание Москве. Британия укрепляет свои вооруженные силы, а также и промышленную базу. Это часть нашей готовности сражаться, если потребуется", — заявил он, говоря об увеличении британских расходов на оборону.Накануне министр заявил, что к 2034 году Соединенное Королевство будет тратить три процента ВВП на оборону. Он добавил, что у него нет сомнений в том, что страна достигнет такого показателя.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность у западных границ России. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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россия, москва, великобритания, владимир путин, джон хили, нато, в мире
Россия, Москва, Великобритания, Владимир Путин, Джон Хили, НАТО, В мире
"Послание Москве". Глава минобороны Британии дерзко высказался о России

Глава минобороны Британии Хили заявил о готовности воевать с Россией

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Великобритания готова к вооруженному столкновению с Россией, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили, чьи слова передает Daily Express.
«
"Это послание Москве. Британия укрепляет свои вооруженные силы, а также и промышленную базу. Это часть нашей готовности сражаться, если потребуется", — заявил он, говоря об увеличении британских расходов на оборону.
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Накануне министр заявил, что к 2034 году Соединенное Королевство будет тратить три процента ВВП на оборону. Он добавил, что у него нет сомнений в том, что страна достигнет такого показателя.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность у западных границ России. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".
Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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