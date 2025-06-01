https://ria.ru/20250601/britanija-2020305972.html

Британия попросит США ускорить сделку по стали, пишет FT

Британия попросит США ускорить сделку по стали, пишет FT - РИА Новости, 01.06.2025

Британия попросит США ускорить сделку по стали, пишет FT

Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс на следующей неделе попросит США о быстром заключении сделки по стали, сообщает газета... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T16:59:00+03:00

2025-06-01T16:59:00+03:00

2025-06-01T16:59:00+03:00

экономика

сша

париж

китай

дональд трамп

оэср

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс на следующей неделе попросит США о быстром заключении сделки по стали, сообщает газета Financial Times. В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с целью укрепления американской сталелитейной промышленности. "На следующей неделе министр Соединенного Королевства по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс призовет администрацию Дональда Трампа оперативно заключить сделку по уменьшению пошлин на экспорт британской стали до нуля", - говорится в материале на сайте издания. Отмечается, что Рейнольдс встретится на следующей неделе с торговым представителем США Джеймисоном Гриром на полях заседания ОЭСР в Париже и попытается договориться о сроках реализации так называемой сделки по экономическому процветанию. Издание подчеркивает, что пока непонятны последствия угроз Трампа для сталелитейной промышленности Британии, однако "перспективы не очень радужные". Британские чиновники признают, что даже в случае успешного заключения торговых сделок обычно требуется несколько месяцев, чтобы они вступили в силу. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Внешнеторговый суд США в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин, инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий. Уже в четверг апелляционный суд восстановил действие указов.

https://ria.ru/20250406/premer-2009617329.html

https://ria.ru/20250210/britanija-1998465336.html

сша

париж

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, париж, китай, дональд трамп, оэср, введение трампом пошлин на импорт