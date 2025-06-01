https://ria.ru/20250601/brigady-2020212473.html

В Брянскую область за пострадавшими следуют бригады экстренной медпомощи

В Брянскую область за пострадавшими следуют бригады экстренной медпомощи - РИА Новости, 01.06.2025

В Брянскую область за пострадавшими следуют бригады экстренной медпомощи

Бригады Центра экстренной медицинской помощи следуют в Брянскую область за пострадавшими, в том числе ребенком, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T03:38:00+03:00

2025-06-01T03:38:00+03:00

2025-06-01T03:38:00+03:00

происшествия

брянская область

москва

выгоничский район

александр богомаз

московская железная дорога

обрушение моста на поезд в брянской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152898/60/1528986036_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_15f321294fa6b1345a60bc79e3755fcf.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Бригады Центра экстренной медицинской помощи следуют в Брянскую область за пострадавшими, в том числе ребенком, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. "Московские медики включились в мероприятия по оказанию помощи пострадавшим при крушении поезда под Брянском. Туда за пострадавшими, в том числе ребенком, следуют бригады Центра экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

https://ria.ru/20250601/mzhd-2020203792.html

брянская область

москва

выгоничский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, москва, выгоничский район, александр богомаз, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области