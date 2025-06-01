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В Брянскую область за пострадавшими следуют бригады экстренной медпомощи
В Брянскую область за пострадавшими следуют бригады экстренной медпомощи - РИА Новости, 01.06.2025
В Брянскую область за пострадавшими следуют бригады экстренной медпомощи
Бригады Центра экстренной медицинской помощи следуют в Брянскую область за пострадавшими, в том числе ребенком, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T03:38:00+03:00
2025-06-01T03:38:00+03:00
2025-06-01T03:38:00+03:00
происшествия
брянская область
москва
выгоничский район
александр богомаз
московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Бригады Центра экстренной медицинской помощи следуют в Брянскую область за пострадавшими, в том числе ребенком, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. "Московские медики включились в мероприятия по оказанию помощи пострадавшим при крушении поезда под Брянском. Туда за пострадавшими, в том числе ребенком, следуют бригады Центра экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
https://ria.ru/20250601/mzhd-2020203792.html
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происшествия, брянская область, москва, выгоничский район, александр богомаз, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Москва, Выгоничский район, Александр Богомаз, Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
В Брянскую область за пострадавшими следуют бригады экстренной медпомощи
Бригады Центра экстренной медпомощи следуют в Брянскую область за пострадавшими