https://ria.ru/20250601/brak-2020055702.html

Отказала и довела до измены: сложная правда о браке Гвоздиковой и Жарикова

Отказала и довела до измены: сложная правда о браке Гвоздиковой и Жарикова - РИА Новости, 01.06.2025

Отказала и довела до измены: сложная правда о браке Гвоздиковой и Жарикова

Наталья Гвоздикова считалась одной из самых красивых актрис советского кино, а ее брак с Евгением Жариковым — образцом семейного счастья. Оба — красивые,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T10:00:00+03:00

2025-06-01T10:00:00+03:00

2025-06-01T10:00:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

наталья гвоздикова

сергей герасимов

ия саввина

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Наталья Гвоздикова считалась одной из самых красивых актрис советского кино, а ее брак с Евгением Жариковым — образцом семейного счастья. Оба — красивые, талантливые, влюбленные. Коллеги называли их "жареными гвоздиками", настолько гармоничным казался союз. Но блестящий брак оказался иллюзией, а семейная драма — настолько скандальной, что отголоски ее слышны до сих пор. Какая тайна разрушила звездную идиллию?От тени сестры к звездному ОлимпуНаталья росла в семье военного, где о сцене и не мечтали. Старшая сестра Мила уже работала в театре Райкина, и отец категорически возражал против актерских амбиций младшей дочери."Цирк, а не профессия! Даю один шанс — не поступишь, забудь об этой блажи", — поставил ультиматум Федор Титович. Наталье хватило одной попытки. Благодаря протекции Сергея Герасимова, разглядевшего в хрупкой девушке талант, она стала студенткой ВГИКа.Дебют в картине "У озера" рядом с Шукшиным и Белохвостиковой открыл дорогу к славе. Затем были "Белые дюны", культовая "Калина красная" и "Большая перемена", где ее Полина покорила миллионы зрителей.Первый брак как урок выживанияЕще студенткой Наталья вышла замуж за молодого математика Александра. Познакомились, влюбились, через две недели он привел ее к родителям. Казалось — идеальная пара.Реальность оказалась кошмаром. Муж патологически ревновал, устраивал скандалы из-за цветов от поклонников, требовал отчета за каждый час. Среди ночи мог ворваться в гостиничный номер на съемках, ища несуществующих любовников.Хуже всего — он поднимал на жену руку. Александр не считал нужным хранить верность, зато от нее требовал полного подчинения. Когда Наталья забеременела, решила сделать аборт — растить ребенка в атмосфере страха и насилия не хотела. Через четыре года этот союз рухнул.Встреча, изменившая всеПробы на роль Маши в "Рожденной революцией" проходили неудачно. Наталья приехала простуженной, с опухшими глазами, не могла заплакать по команде режиссера. Конкуренция была жестокой — на роль претендовали Ия Саввина, Галина Орлова.Убежденная в провале, она собиралась уходить, когда ее окликнул Евгений Жариков — уже ставший звездой после "Иванова детства" и "Три плюс два". Проводил до гостиницы и вдруг опустился на колени прямо на тротуаре. "Я тебя люблю", — вырвалось у него. "Я тебя тоже", — ответила Наталья.Образцовая семья за витринойЖариков быстро развелся с первой женой, фигуристкой Валентиной Зотовой, с которой прожил двенадцать лет в браке. В 1975 году Евгений и Наталья поженились. В 1976 году родился сын Федор. Со стороны их союз казался идеальным — коллеги в шутку называли пару "жареными гвоздиками". Настолько гармоничными выглядели отношения.Евгений оказался заботливым отцом — вставал к колыбели по ночам, кормил малыша из бутылочки. Наталья установила железное правило: никакого диктата в доме. Каждый занимается своим делом, особенно когда речь о работе.Федор рос тихим мальчиком, но с детства невзлюбил кинематограф. Для него кино ассоциировалось с бесконечными отъездами родителей.Звонок, разрушивший иллюзииДвадцать шесть лет Наталья была уверена — их любовь навечно. Пока однажды не зазвонил телефон."Пока ты сидишь в Москве, наш муж нам изменяет", — услышала незнакомый женский голос. "Что значит "наш"?" — переспросила Гвоздикова. — "А то, что у него есть я. И двое наших детей".Выяснилось: пятнадцать лет у Жарикова был роман с журналисткой Татьяной Секридовой, моложе его на девятнадцать лет. У них родились сын Сергей (1997) и дочь Катя (1999). Мужчина годами вел двойную жизнь, придумывая сложные легенды для прикрытия.Оправдания и унижения"Мы сошлись темпераментами. Мне не хватало в браке... страсти. Наташа все чаще отказывала в близости, а я... я все еще был мужчиной", — оправдывался Евгений. Многие годы он тайно содержал вторую семью, помогал растить детей.Когда правда вскрылась, Наталья пережила все стадии горя. Была готова разрушить все, что строилось десятилетиями. Их сын Федор устал от семейных драм: "Или простите друг друга, или разводитесь".СМИ развернули кампанию против журналистки, обвиняя ее в корысти и "охоте за знаменитостями". Жариков публично заявил, что никакой любви не было — только "порочная похоть".Цена прощенияГвоздикова простила мужа, но выдвинула условие — полный разрыв с внебрачными детьми. Отвела Евгения в церковь, заставила дать клятву перед Всевышним бросить родных, но незаконнорожденных отпрысков.Актер повиновался, хотя до конца жизни чувствовал вину. Сергей и Катя остались без отцовской поддержки. Когда Жариков умер от инсульта в 2012 году, Наталья даже не пустила их на похороны проститься с отцом.Внебрачные дети не получили наследства, но сумели добиться успеха сами. 28-летний Сергей окончил Московский институт телевидения и радиовещания, стал звукорежиссером, изучает китайский язык и серьезно увлекается рок-музыкой. В соцсетях с теплотой вспоминает отца, которого почти не знал.Катя профессионально занимается лыжным спортом, входит в сборную Московской области и учится в школе Олимпийского резерва. 26-летняя спортсменка увлекается кулинарией, мечтает о крепкой семье. Тоже сожалеет, что не общалась с отцом.Наследие семейной драмыФедор Жариков, единственный официальный наследник, стал переводчиком с французского — выбрал профессию, максимально далекую от родительской. Работает в сфере информационной безопасности. По данным СМИ, в личной жизни 46-летний мужчина пока неудачлив, не был женат, детей нет. Ведет закрытый образ жизни, избегает публичности и живет с матерью.Наталья живет воспоминаниями о муже: "Он был для меня всем. Даже измену смогла простить — не потому что забыла, а потому что хорошего было больше". Комнату покойного мужа держит нетронутой, говорит, что чувствует его присутствие.Актриса до сих пор обвиняет журналистку Секридову в смерти Жарикова: "Она его загнала в могилу, преследовала нашу семью". "Я презираю эту женщину," — делится в интервью Гвоздикова. Считает, что внебрачные дети "отняли отца и у Феди, и у себя".

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москва, московская область (подмосковье), наталья гвоздикова, сергей герасимов, ия саввина