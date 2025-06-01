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В Липецкой области ввели красный режим угрозы из-за БПЛА

В Липецкой области ввели красный режим угрозы из-за БПЛА - РИА Новости, 01.06.2025

В Липецкой области ввели красный режим угрозы из-за БПЛА

Угроза атаки БПЛА введена в Липецкой области днём в воскресенье, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T18:02:00+03:00

2025-06-01T18:02:00+03:00

2025-06-01T18:03:00+03:00

происшествия

липецкая область

игорь артамонов

бпла

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ВОРОНЕЖ, 1 июн - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА введена в Липецкой области днём в воскресенье, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в 14.02 мск воскресенья. Угроза атаки БПЛА в Липецкой области введена в 17.53 мск. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.

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липецкая область

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2025

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происшествия, липецкая область, игорь артамонов, бпла