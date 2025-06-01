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В Липецкой области ввели красный режим угрозы из-за БПЛА
В Липецкой области ввели красный режим угрозы из-за БПЛА - РИА Новости, 01.06.2025
В Липецкой области ввели красный режим угрозы из-за БПЛА
Угроза атаки БПЛА введена в Липецкой области днём в воскресенье, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T18:02:00+03:00
2025-06-01T18:02:00+03:00
2025-06-01T18:03:00+03:00
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
бпла
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ВОРОНЕЖ, 1 июн - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА введена в Липецкой области днём в воскресенье, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в 14.02 мск воскресенья. Угроза атаки БПЛА в Липецкой области введена в 17.53 мск. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
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происшествия, липецкая область, игорь артамонов, бпла
Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов, БПЛА
В Липецкой области ввели красный режим угрозы из-за БПЛА
Артамонов: в Липецкой области ввели красный уровень опасности из-за БПЛА