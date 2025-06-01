https://ria.ru/20250601/bpla-2020284654.html

Кобзев рассказал, откуда запускались дроны в Иркутской области

Кобзев рассказал, откуда запускались дроны в Иркутской области - РИА Новости, 01.06.2025

Кобзев рассказал, откуда запускались дроны в Иркутской области

В Иркутской области заблокировали источник дронов, им оказалась фура, заявил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T14:42:00+03:00

2025-06-01T14:42:00+03:00

2025-06-01T16:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

иркутская область

игорь кобзев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020286102_0:435:715:837_1920x0_80_0_0_701da8e0041f30bb1e10cd80510ff1e9.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Иркутской области заблокировали источник дронов, им оказалась фура, заявил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале."Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура. Главное — не нужно поддаваться панике. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет", — написал он. Беспилотники атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях.В Усольском районе дроны нанесли удар по воинской части. Точное число БПЛА пока не известно. На месте работают оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС и бойцы Росгвардии. Организовали оперативный штаб. Губернатор Игорь Кобзев выехал на место происшествия.Налет вражеских беспилотников также осуществили на Мурманскую область. Работает ПВО.

https://ria.ru/20250601/bespilotniki-2020283946.html

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иркутская область, игорь кобзев