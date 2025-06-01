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Кобзев рассказал, откуда запускались дроны в Иркутской области
Кобзев рассказал, откуда запускались дроны в Иркутской области - РИА Новости, 01.06.2025
Кобзев рассказал, откуда запускались дроны в Иркутской области
В Иркутской области заблокировали источник дронов, им оказалась фура, заявил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:42:00+03:00
2025-06-01T14:42:00+03:00
2025-06-01T16:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
иркутская область
игорь кобзев
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Иркутской области заблокировали источник дронов, им оказалась фура, заявил губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram-канале."Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура. Главное — не нужно поддаваться панике. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет", — написал он. Беспилотники атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях.В Усольском районе дроны нанесли удар по воинской части. Точное число БПЛА пока не известно. На месте работают оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС и бойцы Росгвардии. Организовали оперативный штаб. Губернатор Игорь Кобзев выехал на место происшествия.Налет вражеских беспилотников также осуществили на Мурманскую область. Работает ПВО.
https://ria.ru/20250601/bespilotniki-2020283946.html
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иркутская область, игорь кобзев
Специальная военная операция на Украине, Иркутская область, Игорь Кобзев
Кобзев рассказал, откуда запускались дроны в Иркутской области
Кобзев: блокированный источник дронов в Иркутской области оказался фурой