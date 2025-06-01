https://ria.ru/20250601/bpla-2020228859.html

В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников

В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.06.2025

В Тульской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:59:00+03:00

2025-06-01T08:59:00+03:00

2025-06-01T08:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

дмитрий миляев

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Опасность беспилотников была объявлена в 5.56 мск, она продлилась почти три часа. "Уважаемые жители! В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - написал Миляев.

https://ria.ru/20250601/svo-2020222563.html

тульская область

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тульская область, дмитрий миляев