https://ria.ru/20250601/bogomaz-2020215343.html
Число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло вдвое
Число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло вдвое - РИА Новости, 01.06.2025
Число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло вдвое
Количество пострадавших при ЧП в Брянской области составляет 69 человек, в том числе трое детей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T05:22:00+03:00
2025-06-01T05:22:00+03:00
2025-06-01T09:58:00+03:00
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
выгоничский район
москва
происшествия
александр богомаз
московская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020232932_0:51:1092:665_1920x0_80_0_0_3197be296e35557e30cb7e823677f26b.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Количество пострадавших при ЧП в Брянской области составляет 69 человек, в том числе трое детей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Информация по пострадавшим в Выгоничском районе. К этому часу количество пострадавших составляет 69 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Госпитализированы 44 человека. Амбулаторно наблюдаются 22 человека", - говорится в сообщении.Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших.
https://ria.ru/20250601/rzhd-2020214077.html
брянская область
выгоничский район
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020232932_69:0:1024:716_1920x0_80_0_0_1a2ae62631358632c7b518f5d9287630.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, выгоничский район, москва, происшествия, александр богомаз, московская железная дорога
Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Выгоничский район, Москва, Происшествия, Александр Богомаз, Московская железная дорога
Число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло вдвое
Богомаз: число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло до 69 человек