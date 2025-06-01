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Число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло вдвое - РИА Новости, 01.06.2025
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05:22 01.06.2025 (обновлено: 09:58 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/bogomaz-2020215343.html
Число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло вдвое
Число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло вдвое - РИА Новости, 01.06.2025
Число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло вдвое
Количество пострадавших при ЧП в Брянской области составляет 69 человек, в том числе трое детей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T05:22:00+03:00
2025-06-01T09:58:00+03:00
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
выгоничский район
москва
происшествия
александр богомаз
московская железная дорога
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Количество пострадавших при ЧП в Брянской области составляет 69 человек, в том числе трое детей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Информация по пострадавшим в Выгоничском районе. К этому часу количество пострадавших составляет 69 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Госпитализированы 44 человека. Амбулаторно наблюдаются 22 человека", - говорится в сообщении.Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших.
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брянская область
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брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, выгоничский район, москва, происшествия, александр богомаз, московская железная дорога
Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Выгоничский район, Москва, Происшествия, Александр Богомаз, Московская железная дорога
Число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло вдвое

Богомаз: число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло до 69 человек

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области
Ликвидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
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Ликвидация последствий обрушения моста на поезд в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Количество пострадавших при ЧП в Брянской области составляет 69 человек, в том числе трое детей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"Информация по пострадавшим в Выгоничском районе. К этому часу количество пострадавших составляет 69 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Госпитализированы 44 человека. Амбулаторно наблюдаются 22 человека", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших.
В Брянской области мост упал на пассажирский поезд. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
РЖД частично меняют маршрут некоторых поездов после ЧП под Брянском
04:12
 
Брянская областьОбрушение моста на поезд в Брянской областиВыгоничский районМоскваПроисшествияАлександр БогомазМосковская железная дорога
 
 
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