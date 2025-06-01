https://ria.ru/20250601/bogomaz-2020215343.html

Число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло вдвое

Число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло вдвое - РИА Новости, 01.06.2025

Число пострадавших при ЧП в Брянской области выросло вдвое

Количество пострадавших при ЧП в Брянской области составляет 69 человек, в том числе трое детей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T05:22:00+03:00

2025-06-01T05:22:00+03:00

2025-06-01T09:58:00+03:00

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

выгоничский район

москва

происшествия

александр богомаз

московская железная дорога

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020232932_0:51:1092:665_1920x0_80_0_0_3197be296e35557e30cb7e823677f26b.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Количество пострадавших при ЧП в Брянской области составляет 69 человек, в том числе трое детей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз."Информация по пострадавшим в Выгоничском районе. К этому часу количество пострадавших составляет 69 человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок. Госпитализированы 44 человека. Амбулаторно наблюдаются 22 человека", - говорится в сообщении.Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших.

https://ria.ru/20250601/rzhd-2020214077.html

брянская область

выгоничский район

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, выгоничский район, москва, происшествия, александр богомаз, московская железная дорога