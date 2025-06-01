https://ria.ru/20250601/bogomaz-2020199920.html
В Брянской области мост обрушился на поезд
В Брянской области мост обрушился на поезд - РИА Новости, 01.06.2025
В Брянской области мост обрушился на поезд
В Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста при ДТП с участием пассажирского поезда, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Александр РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T00:16:00+03:00
2025-06-01T00:16:00+03:00
2025-06-01T06:47:00+03:00
происшествия
брянская область
выгоничский район
александр богомаз
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста при ДТП с участием пассажирского поезда, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Как уточнил глава региона, ЧП с участием автомобилей и железнодорожного состава случилось на участке федеральной трассы A240."К сожалению, есть пострадавшие", - написал Богомаз в Telegram-канале.По его словам, на месте работают все экстренные службы и представители властей, пострадавшим оказывают помощь.
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происшествия, брянская область, выгоничский район, александр богомаз
Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Александр Богомаз
В Брянской области мост обрушился на поезд
Богомаз: в Выгоничском районе Брянской области мост обрушился на поезд