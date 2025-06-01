https://ria.ru/20250601/bogomaz-2020199920.html

В Брянской области мост обрушился на поезд

В Брянской области мост обрушился на поезд - РИА Новости, 01.06.2025

В Брянской области мост обрушился на поезд

В Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста при ДТП с участием пассажирского поезда, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Александр РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T00:16:00+03:00

2025-06-01T00:16:00+03:00

2025-06-01T06:47:00+03:00

происшествия

брянская область

выгоничский район

александр богомаз

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста при ДТП с участием пассажирского поезда, есть пострадавшие, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Как уточнил глава региона, ЧП с участием автомобилей и железнодорожного состава случилось на участке федеральной трассы A240."К сожалению, есть пострадавшие", - написал Богомаз в Telegram-канале.По его словам, на месте работают все экстренные службы и представители властей, пострадавшим оказывают помощь.

https://ria.ru/20250518/dagestan-2017718281.html

брянская область

выгоничский район

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2025

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происшествия, брянская область, выгоничский район, александр богомаз