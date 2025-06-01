https://ria.ru/20250601/boets-2020291462.html

Боец белгородского "Орлана" пострадал при атаке украинского дрона

Боец белгородского "Орлана" пострадал при атаке украинского дрона - РИА Новости, 01.06.2025

Боец белгородского "Орлана" пострадал при атаке украинского дрона

Боец подразделения "Орлан" пострадал в результате удара украинского дрона в Шебекинском округе, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T15:20:00+03:00

2025-06-01T15:20:00+03:00

2025-06-01T15:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

архангельское

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" пострадал в результате удара украинского дрона в Шебекинском округе, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Шебекинском округе в селе Архангельское от удара вражеского беспилотника ранен боец подразделения "Орлан". Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что после оказания необходимой медицинской помощи боец отпущен на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

белгородская область

архангельское

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, архангельское, вячеслав гладков