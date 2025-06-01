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Боец белгородского "Орлана" пострадал при атаке украинского дрона - РИА Новости, 01.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:20 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/boets-2020291462.html
Боец белгородского "Орлана" пострадал при атаке украинского дрона
Боец белгородского "Орлана" пострадал при атаке украинского дрона - РИА Новости, 01.06.2025
Боец белгородского "Орлана" пострадал при атаке украинского дрона
Боец подразделения "Орлан" пострадал в результате удара украинского дрона в Шебекинском округе, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T15:20:00+03:00
2025-06-01T15:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
архангельское
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" пострадал в результате удара украинского дрона в Шебекинском округе, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Шебекинском округе в селе Архангельское от удара вражеского беспилотника ранен боец подразделения "Орлан". Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что после оказания необходимой медицинской помощи боец отпущен на амбулаторное лечение.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, архангельское, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Архангельское, Вячеслав Гладков
Боец белгородского "Орлана" пострадал при атаке украинского дрона

Белгородский губернатор Гладков сообщил о ранении бойца подразделения "Орлан"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" пострадал в результате удара украинского дрона в Шебекинском округе, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"В Шебекинском округе в селе Архангельское от удара вражеского беспилотника ранен боец подразделения "Орлан". Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что после оказания необходимой медицинской помощи боец отпущен на амбулаторное лечение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьАрхангельскоеВячеслав Гладков
 
 
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