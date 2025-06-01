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ПВО перехватили 53 украинских дрона над российскими регионами
ПВО перехватили 53 украинских дрона над российскими регионами - РИА Новости, 01.06.2025
ПВО перехватили 53 украинских дрона над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили и перехватили 53 украинских беспилотника над четырьмя областями России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T22:32:00+03:00
2025-06-01T22:32:00+03:00
2025-06-01T22:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили и перехватили 53 украинских беспилотника над четырьмя областями России, сообщило Минобороны РФ."С 20.10 до 21.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 34 БПЛА – над территорией Курской области, 14 БПЛА – над территорией Белгородской области, четыре БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ПВО перехватили 53 украинских дрона над российскими регионами
МО: средства ПВО сбили 53 беспилотника ВСУ над четырьмя российскими регионами