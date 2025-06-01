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ПВО перехватили 53 украинских дрона над российскими регионами - РИА Новости, 01.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:32 01.06.2025 (обновлено: 22:42 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/bespilotniki-2020349577.html
ПВО перехватили 53 украинских дрона над российскими регионами
ПВО перехватили 53 украинских дрона над российскими регионами - РИА Новости, 01.06.2025
ПВО перехватили 53 украинских дрона над российскими регионами
Средства ПВО уничтожили и перехватили 53 украинских беспилотника над четырьмя областями России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T22:32:00+03:00
2025-06-01T22:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
пво
безопасность
курская область
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили и перехватили 53 украинских беспилотника над четырьмя областями России, сообщило Минобороны РФ."С 20.10 до 21.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 34 БПЛА – над территорией Курской области, 14 БПЛА – над территорией Белгородской области, четыре БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, пво, безопасность, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Россия, ПВО, Безопасность, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
ПВО перехватили 53 украинских дрона над российскими регионами

МО: средства ПВО сбили 53 беспилотника ВСУ над четырьмя российскими регионами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчетов ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчетов ЗРК Бук - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили и перехватили 53 украинских беспилотника над четырьмя областями России, сообщило Минобороны РФ.
«
"С 20.10 до 21.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 34 БПЛА – над территорией Курской области, 14 БПЛА – над территорией Белгородской области, четыре БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПВОБезопасностьКурская областьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныБеспилотники
 
 
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