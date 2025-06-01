https://ria.ru/20250601/bespilotniki-2020349577.html

ПВО перехватили 53 украинских дрона над российскими регионами

ПВО перехватили 53 украинских дрона над российскими регионами - РИА Новости, 01.06.2025

ПВО перехватили 53 украинских дрона над российскими регионами

Средства ПВО уничтожили и перехватили 53 украинских беспилотника над четырьмя областями России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T22:32:00+03:00

2025-06-01T22:32:00+03:00

2025-06-01T22:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

пво

безопасность

курская область

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили и перехватили 53 украинских беспилотника над четырьмя областями России, сообщило Минобороны РФ."С 20.10 до 21.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 34 БПЛА – над территорией Курской области, 14 БПЛА – над территорией Белгородской области, четыре БПЛА – над территорией Брянской области и один БПЛА – над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

россия, пво, безопасность, курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, беспилотники