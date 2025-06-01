https://ria.ru/20250601/bespilotniki-2020283946.html
Беспилотники атаковали Мурманскую область
Беспилотники атаковали Мурманскую область - РИА Новости, 01.06.2025
Беспилотники атаковали Мурманскую область
Налет вражеских беспилотников осуществлен на Мурманскую область, работает ПВО, необходимо соблюдать спокойствие, заявил губернатор региона Андрей Чибис в своем... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:39:00+03:00
2025-06-01T14:39:00+03:00
2025-06-01T14:47:00+03:00
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 1 июн - РИА Новости. Налет вражеских беспилотников осуществлен на Мурманскую область, работает ПВО, необходимо соблюдать спокойствие, заявил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале."На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников. Работают ПВО, правоохранители и экстренные службы. Северян прошу сохранять спокойствие и сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях", - написал Чибис.Глава региона также попросил не выкладывать в социальные сети и не делиться ни с кем видео и фото, в том числе кадры работы ПВО.
https://ria.ru/20250601/bpla-2020284654.html
мурманская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, происшествия
Мурманская область, Происшествия
Беспилотники атаковали Мурманскую область
Беспилотники атаковали Мурманскую область, работает ПВО