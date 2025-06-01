https://ria.ru/20250601/bespilotniki-2020283946.html

Беспилотники атаковали Мурманскую область

Беспилотники атаковали Мурманскую область - РИА Новости, 01.06.2025

Беспилотники атаковали Мурманскую область

Налет вражеских беспилотников осуществлен на Мурманскую область, работает ПВО, необходимо соблюдать спокойствие, заявил губернатор региона Андрей Чибис в своем... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T14:39:00+03:00

2025-06-01T14:39:00+03:00

2025-06-01T14:47:00+03:00

мурманская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МУРМАНСК, 1 июн - РИА Новости. Налет вражеских беспилотников осуществлен на Мурманскую область, работает ПВО, необходимо соблюдать спокойствие, заявил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале."На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников. Работают ПВО, правоохранители и экстренные службы. Северян прошу сохранять спокойствие и сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях", - написал Чибис.Глава региона также попросил не выкладывать в социальные сети и не делиться ни с кем видео и фото, в том числе кадры работы ПВО.

https://ria.ru/20250601/bpla-2020284654.html

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мурманская область, происшествия