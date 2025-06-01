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Беспилотники атаковали Мурманскую область - РИА Новости, 01.06.2025
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14:39 01.06.2025 (обновлено: 14:47 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/bespilotniki-2020283946.html
Беспилотники атаковали Мурманскую область
Беспилотники атаковали Мурманскую область - РИА Новости, 01.06.2025
Беспилотники атаковали Мурманскую область
Налет вражеских беспилотников осуществлен на Мурманскую область, работает ПВО, необходимо соблюдать спокойствие, заявил губернатор региона Андрей Чибис в своем... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:39:00+03:00
2025-06-01T14:47:00+03:00
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 1 июн - РИА Новости. Налет вражеских беспилотников осуществлен на Мурманскую область, работает ПВО, необходимо соблюдать спокойствие, заявил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале."На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников. Работают ПВО, правоохранители и экстренные службы. Северян прошу сохранять спокойствие и сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях", - написал Чибис.Глава региона также попросил не выкладывать в социальные сети и не делиться ни с кем видео и фото, в том числе кадры работы ПВО.
https://ria.ru/20250601/bpla-2020284654.html
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мурманская область, происшествия
Мурманская область, Происшествия
Беспилотники атаковали Мурманскую область

Беспилотники атаковали Мурманскую область, работает ПВО

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МУРМАНСК, 1 июн - РИА Новости. Налет вражеских беспилотников осуществлен на Мурманскую область, работает ПВО, необходимо соблюдать спокойствие, заявил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
"На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников. Работают ПВО, правоохранители и экстренные службы. Северян прошу сохранять спокойствие и сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях", - написал Чибис.
Глава региона также попросил не выкладывать в социальные сети и не делиться ни с кем видео и фото, в том числе кадры работы ПВО.
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