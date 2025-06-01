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Беспилотники атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях - РИА Новости, 01.06.2025
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14:47 01.06.2025 (обновлено: 16:28 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/bespilotnik-2020285925.html
Беспилотники атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях
Беспилотники атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях - РИА Новости, 01.06.2025
Беспилотники атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях
Беспилотники атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:47:00+03:00
2025-06-01T16:28:00+03:00
мурманская область
игорь кобзев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Беспилотники атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях. В Усольском районе дроны нанесли удар по военной части. Точное число БПЛА пока не известно. На месте работают оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС и бойцы Росгвардии. Организовали оперативный штаб. Губернатор Игорь Кобзев выехал на место происшествия.По его словам, БПЛА выпустили из фуры, источник уже заблокировали. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет. Налет вражеских беспилотников также осуществили на Мурманскую область. Работает ПВО.Глава региона Андрей Чибис попросил соблюдать спокойствие. Он добавил, что информация, которая распространяется в социальных сетях о взрывах в Североморске, является недостоверной, как и видео.
https://ria.ru/20250601/bespilotnik-2020279801.html
https://ria.ru/20250530/pvo-2019968319.html
мурманская область
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мурманская область, игорь кобзев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Мурманская область, Игорь Кобзев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)

Беспилотники атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях

© #кобзевнасвязи/TelegramАтака дронов в Усольском районе Иркутской области
Атака дронов в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© #кобзевнасвязи/Telegram
Атака дронов в Усольском районе Иркутской области
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Беспилотники атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях.
В Усольском районе дроны нанесли удар по военной части. Точное число БПЛА пока не известно. На месте работают оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС и бойцы Росгвардии. Организовали оперативный штаб. Губернатор Игорь Кобзев выехал на место происшествия.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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По его словам, БПЛА выпустили из фуры, источник уже заблокировали. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.
Налет вражеских беспилотников также осуществили на Мурманскую область. Работает ПВО.
Глава региона Андрей Чибис попросил соблюдать спокойствие. Он добавил, что информация, которая распространяется в социальных сетях о взрывах в Североморске, является недостоверной, как и видео.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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Мурманская областьИгорь КобзевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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