https://ria.ru/20250601/bespilotnik-2020285925.html

Беспилотники атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях

Беспилотники атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях - РИА Новости, 01.06.2025

Беспилотники атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях

Беспилотники атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T14:47:00+03:00

2025-06-01T14:47:00+03:00

2025-06-01T16:28:00+03:00

мурманская область

игорь кобзев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Беспилотники атаковали объекты в Иркутской и Мурманской областях. В Усольском районе дроны нанесли удар по военной части. Точное число БПЛА пока не известно. На месте работают оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС и бойцы Росгвардии. Организовали оперативный штаб. Губернатор Игорь Кобзев выехал на место происшествия.По его словам, БПЛА выпустили из фуры, источник уже заблокировали. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет. Налет вражеских беспилотников также осуществили на Мурманскую область. Работает ПВО.Глава региона Андрей Чибис попросил соблюдать спокойствие. Он добавил, что информация, которая распространяется в социальных сетях о взрывах в Североморске, является недостоверной, как и видео.

https://ria.ru/20250601/bespilotnik-2020279801.html

https://ria.ru/20250530/pvo-2019968319.html

мурманская область

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мурманская область, игорь кобзев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)