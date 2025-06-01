https://ria.ru/20250601/bespilotnik-2020279801.html
В Рязанской области беспилотник повредил жилой дом
В Рязанской области беспилотник повредил жилой дом - РИА Новости, 01.06.2025
В Рязанской области беспилотник повредил жилой дом
Крыша жилого дома повреждена осколком сбитого БПЛА в Рязанской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:15:00+03:00
2025-06-01T14:15:00+03:00
2025-06-01T14:15:00+03:00
происшествия
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. Крыша жилого дома повреждена осколком сбитого БПЛА в Рязанской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале. "В День защиты детей террористы предприняли очередную атаку на наш регион. По предварительной информации, пострадавших нет. Осколком сбитого БПЛА повреждена крыша одного из жилых домов", - написал Малков. Он уточнил, что оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20250601/udar-2020277450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, павел малков
Происшествия, Рязанская область, Павел Малков
В Рязанской области беспилотник повредил жилой дом
В Рязанской области беспилотник повредил крышу жилого дома