https://ria.ru/20250601/bespilotnik-2020279801.html

В Рязанской области беспилотник повредил жилой дом

В Рязанской области беспилотник повредил жилой дом - РИА Новости, 01.06.2025

В Рязанской области беспилотник повредил жилой дом

Крыша жилого дома повреждена осколком сбитого БПЛА в Рязанской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T14:15:00+03:00

2025-06-01T14:15:00+03:00

2025-06-01T14:15:00+03:00

происшествия

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 1 июн - РИА Новости. Крыша жилого дома повреждена осколком сбитого БПЛА в Рязанской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале. "В День защиты детей террористы предприняли очередную атаку на наш регион. По предварительной информации, пострадавших нет. Осколком сбитого БПЛА повреждена крыша одного из жилых домов", - написал Малков. Он уточнил, что оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20250601/udar-2020277450.html

рязанская область

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Варвара Скокшина

происшествия, рязанская область, павел малков