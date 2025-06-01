https://ria.ru/20250601/ataka-2020280167.html

В Иркутской области беспилотники атаковали воинскую часть

В Иркутской области беспилотники атаковали воинскую часть - РИА Новости, 01.06.2025

В Иркутской области беспилотники атаковали воинскую часть

Дроны атаковали воинскую часть в Иркутской области, сообщает губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T14:17:00+03:00

2025-06-01T14:17:00+03:00

2025-06-01T18:48:00+03:00

иркутская область

происшествия

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ИРКУТСК, 1 июн — РИА Новости. Дроны атаковали воинскую часть в Иркутской области, сообщает губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале."На данный момент известно, что это была атака дронов на воинскую часть", — написал Кобзев.Он отметил, что точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Организовали оперативный штаб. Сам губернатор также выехал в Усольский район.

https://ria.ru/20250531/vsu-2020168380.html

иркутская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иркутская область, происшествия