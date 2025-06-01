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В Иркутской области беспилотники атаковали воинскую часть - РИА Новости, 01.06.2025
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14:17 01.06.2025 (обновлено: 18:48 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/ataka-2020280167.html
В Иркутской области беспилотники атаковали воинскую часть
В Иркутской области беспилотники атаковали воинскую часть - РИА Новости, 01.06.2025
В Иркутской области беспилотники атаковали воинскую часть
Дроны атаковали воинскую часть в Иркутской области, сообщает губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:17:00+03:00
2025-06-01T18:48:00+03:00
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 1 июн — РИА Новости. Дроны атаковали воинскую часть в Иркутской области, сообщает губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале."На данный момент известно, что это была атака дронов на воинскую часть", — написал Кобзев.Он отметил, что точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Организовали оперативный штаб. Сам губернатор также выехал в Усольский район.
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иркутская область, происшествия
Иркутская область, Происшествия
В Иркутской области беспилотники атаковали воинскую часть

Губернатор Иркутской области Кобзев сообщил об атаке дронов на воинскую часть

© #кобзевнасвязи/TelegramАтака дронов ВСУ в Усольском районе Иркутской области
Атака дронов ВСУ в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© #кобзевнасвязи/Telegram
Атака дронов ВСУ в Усольском районе Иркутской области
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ИРКУТСК, 1 июн — РИА Новости. Дроны атаковали воинскую часть в Иркутской области, сообщает губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале.
"На данный момент известно, что это была атака дронов на воинскую часть", — написал Кобзев.
Он отметил, что точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Организовали оперативный штаб. Сам губернатор также выехал в Усольский район.
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 31 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Дроны ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области
31 мая, 18:43
 
Иркутская областьПроисшествия
 
 
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