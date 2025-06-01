https://ria.ru/20250601/allergiya-2020296501.html
СМИ рассказали, как определить аллергию у домашних собак или кошек
СМИ рассказали, как определить аллергию у домашних собак или кошек - РИА Новости, 01.06.2025
СМИ рассказали, как определить аллергию у домашних собак или кошек
Излишнее вылизывание у домашних собак или кошек может быть признаком аллергии, пишет научный портал Phys.org. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T16:01:00+03:00
2025-06-01T16:01:00+03:00
2025-06-01T16:01:00+03:00
общество
кошки
собаки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000149520_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_b8fdee88bc0bb70286369737ae988b29.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Излишнее вылизывание у домашних собак или кошек может быть признаком аллергии, пишет научный портал Phys.org."Когда кошки вылизываются, они не должны выдирать свою шерсть. Если вы замечаете места без шерсти на домашних животных, то это может быть признаком аллергии", — говорится в публикации.Обозреватель указала, что такое состояние у собак и кошек начинается в основном из-за внешних возбудителей, и лишь небольшое количество питомцев страдает от нее из-за продуктов питания.Другими симптомами могут быть тряска головой или развитие инфекций в ушах животных, отмечается в материале.В случае обнаружения симптомов следует отнести питомца к ветеринару, чтобы определить причину их появления, подчеркнули в публикации.
https://ria.ru/20250513/vaktsina-2016646866.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000149520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5341a8aebec40453421bd230f906914.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, кошки, собаки
СМИ рассказали, как определить аллергию у домашних собак или кошек
Phys.org: чрезмерное вылизывание у собак или кошек может быть признаком аллергии