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ВС России освободили Алексеевку в Сумской области - РИА Новости, 01.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 01.06.2025 (обновлено: 12:43 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/alekseevka-2020261887.html
ВС России освободили Алексеевку в Сумской области
ВС России освободили Алексеевку в Сумской области - РИА Новости, 01.06.2025
ВС России освободили Алексеевку в Сумской области
Российская армия освободила Алексеевку в Сумской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:15:00+03:00
2025-06-01T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российская армия освободила Алексеевку в Сумской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Алексеевка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область
ВС России освободили Алексеевку в Сумской области

Группировка "Север" освободила Алексеевку в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российская армия освободила Алексеевку в Сумской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Алексеевка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили село Алексеевка Сумской области
Подразделения группировки войск Север освободили село Алексеевка Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Алексеевка Сумской области
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская область
 
 
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