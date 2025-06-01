https://ria.ru/20250601/alekseevka-2020261887.html
ВС России освободили Алексеевку в Сумской области
ВС России освободили Алексеевку в Сумской области - РИА Новости, 01.06.2025
ВС России освободили Алексеевку в Сумской области
Российская армия освободила Алексеевку в Сумской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:15:00+03:00
2025-06-01T12:15:00+03:00
2025-06-01T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497103_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_7f6b34b9ff3dbd1cde0090defbb7da4a.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российская армия освободила Алексеевку в Сумской области, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Алексеевка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497103_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_c42accf4a6f308e76a197c7184aeab4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область
ВС России освободили Алексеевку в Сумской области
Группировка "Север" освободила Алексеевку в Сумской области