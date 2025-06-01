https://ria.ru/20250601/aktsiya-2020308006.html

Бречалов запустил летнюю акцию для детей "Елка желаний" в Удмуртии

Бречалов запустил летнюю акцию для детей "Елка желаний" в Удмуртии - РИА Новости, 01.06.2025

Бречалов запустил летнюю акцию для детей "Елка желаний" в Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов запустил летнюю акцию "Елка желаний", он исполнит мечту трёх детей. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T17:18:00+03:00

2025-06-01T17:18:00+03:00

2025-06-01T17:18:00+03:00

удмуртская республика

сарапул

глазов

воткинск

александр бречалов

сергей коновалов

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УФА, 1 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов запустил летнюю акцию "Елка желаний", он исполнит мечту трёх детей. "На улице +32 и летние Деды Морозы заступают на смену. Уже по традиции в День защиты детей мы запускаем летнюю "Ёлку желаний". Вместе с депутатами, предприятиями и бизнесом будем исполнять мечты одаренных учеников, детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, и ребят, чьи папы защищают нашу страну", - сообщил Бречалов в своём Telegram-канале. Глава региона взял с елки три шара. "Юную пианистку Лизу из Киясовского района отправим в Театр оперы и балета, кроме представления, постараемся организовать и экскурсию за кулисы. Рома и Илья из Глазовского района хотят побывать в кабине пилота. Парни, покажем вам и новый аэропорт. Спартаку из подшефного Лутугино тоже непременно отправим подарок - он увлекается компьютерными играми", - написал Бречалов. В его пресс-службе рассказали, что летнюю благотворительную акцию "Ёлка желаний" проводят в Удмуртии третий год. "Сегодня такой день, когда все могут сделать доброе дело и помочь поддержать детей из семей участников специальной военной операции, детей-сирот, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями. Это важно не только для меня, это важно для всех нас", - приводятся слова Бречалова. По его словам, активно оказывают помощь депутаты, предприниматели, вся команда правительства Удмуртии и муниципалитеты. "Помогать - это не разнарядка, это не обязательство, это наш код, ДНК людей, живущих в России. Мы помогаем тем, кому чуть-чуть сложнее в этой жизни. И это правильно, это наша ценность, я всех благодарю. Я знаю, что даже простые жители, у которых нет больших возможностей, тоже участвуют в этой акции", - отметил Бречалов. По данным пресс-службы, в этом году летняя "Ёлка желаний" отдельно проходит на муниципальном уровне в Сарапуле, Глазове, Можге и Воткинске. Участники проекта исполнят желания талантливых ребят, детей с ОВЗ, а также детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и участников спецоперации. Например, глава Глазова Сергей Коновалов исполнит мечту Игоря и Ирины, мэр Сарапула Виктор Шестаков снял шарик с желанием Ульяны. Подарок от главы Можги Эрика Уразова получит мальчик Паша. Он любит подвижные игры с друзьями. Глава Воткинска Алексей Заметаев исполнит желания детей из филиала социально-реабилитационного центра. Уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Авдеева подчеркнула, что Удмуртия - единственный регион, который проводит две "Ёлки желаний" – зимнюю и летнюю. "День защиты детей – это замечательный праздник, когда мы можем поздравить не только своих детей, но и оказать помощь нуждающимся семьям с детьми. Сегодня пришло очень много желающих снять шарики, их на этой елке 70. Еще 40 шаров на "Ёлках желаний" в городах республики, то есть более 100 шаров мы сегодня снимаем и реализуем детские мечты", – приводятся слова Авдеевой.

https://ria.ru/20250527/udmurtija-2019278189.html

https://ria.ru/20250522/brechalov-2018540090.html

https://ria.ru/20250522/brechalov-2018539111.html

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воткинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сарапул, глазов, воткинск, александр бречалов, сергей коновалов