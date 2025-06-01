https://ria.ru/20250601/afganistan-2020296253.html
В Афганистане опровергли сообщения о запрете поэтических вечеров
В Афганистане опровергли сообщения о запрете поэтических вечеров - РИА Новости, 01.06.2025
В Афганистане опровергли сообщения о запрете поэтических вечеров
Министерство информации и культуры Афганистана опровергло появившиеся в ряде СМИ сообщения о якобы запрете, введенном властями страны на проведение фестивалей и РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T16:00:00+03:00
2025-06-01T16:00:00+03:00
2025-06-01T16:00:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министерство информации и культуры Афганистана опровергло появившиеся в ряде СМИ сообщения о якобы запрете, введенном властями страны на проведение фестивалей и вечеров поэзии. Как сообщила пресс-служба ведомства, в субботу ночью в провинции Кандагар прошел традиционный фестиваль "Анар Голь" (цветок граната - ред.), собравший десятки пуштуязычных поэтов из разных провинций, деятелей искусства и литературоведов, а также сотни местных жителей. Помимо них принять участие в празднике поэзии из Кабула прибыли высокопоставленные чиновники правительства. Обратившись к собравшимся, заместитель министра информации и культуры Афганистана Атикулла Азизи опроверг недавние негативные сообщения некоторых СМИ о том, что поэтические собрания в Афганистане запрещены властями. "Не так давно несколько предвзятых средств массовой информации распространили ложные истории, утверждая, что поэтические встречи были отменены. Однако сейчас мы являемся свидетелями красочного и культурно значимого события в историческом Кандагаре. Разве это не сильный и достойный ответ на эти необоснованные обвинения?" - приводит слова чиновника пресс-служба министерства. Кроме того, Азизи подтвердил приверженность Афганистана продвижению поэзии и литературы, заявив, что власти страны не только не стремятся подавлять литературу в стране, но и всячески препятствовать ее развитию. "Исламский Эмират не стремится ограничивать или подавлять литературное выражение. Напротив, мы активно работаем над поддержкой поэтов и более эффективной организацией поэтических фестивалей. В соответствии с директивой верховного правителя Афганистана министерство информации и культуры уполномочено ежегодно оценивать творчество поэтов, их вклад в национальную литературу и отмечать особо отличившихся соответствующими наградами", - подчеркнул замминистра.
https://ria.ru/20250506/afganistan-2015193178.html
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афганистан, кандагар, кабул (город), в мире
Афганистан, Кандагар, Кабул (город), В мире
В Афганистане опровергли сообщения о запрете поэтических вечеров
В Кабуле опровергли сообщения о запрете на проведение фестивалей поэзии
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министерство информации и культуры Афганистана опровергло появившиеся в ряде СМИ сообщения о якобы запрете, введенном властями страны на проведение фестивалей и вечеров поэзии.
Как сообщила пресс-служба ведомства, в субботу ночью в провинции Кандагар
прошел традиционный фестиваль "Анар Голь" (цветок граната - ред.), собравший десятки пуштуязычных поэтов из разных провинций, деятелей искусства и литературоведов, а также сотни местных жителей. Помимо них принять участие в празднике поэзии из Кабула
прибыли высокопоставленные чиновники правительства.
Обратившись к собравшимся, заместитель министра информации и культуры Афганистана
Атикулла Азизи опроверг недавние негативные сообщения некоторых СМИ о том, что поэтические собрания в Афганистане запрещены властями.
"Не так давно несколько предвзятых средств массовой информации распространили ложные истории, утверждая, что поэтические встречи были отменены. Однако сейчас мы являемся свидетелями красочного и культурно значимого события в историческом Кандагаре. Разве это не сильный и достойный ответ на эти необоснованные обвинения?" - приводит слова чиновника пресс-служба министерства.
Кроме того, Азизи подтвердил приверженность Афганистана продвижению поэзии и литературы, заявив, что власти страны не только не стремятся подавлять литературу в стране, но и всячески препятствовать ее развитию.
"Исламский Эмират не стремится ограничивать или подавлять литературное выражение. Напротив, мы активно работаем над поддержкой поэтов и более эффективной организацией поэтических фестивалей. В соответствии с директивой верховного правителя Афганистана министерство информации и культуры уполномочено ежегодно оценивать творчество поэтов, их вклад в национальную литературу и отмечать особо отличившихся соответствующими наградами", - подчеркнул замминистра.