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СМИ: на пакистано-афганской границе задержали одного из главарей ИГ* - РИА Новости, 01.06.2025
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13:05 01.06.2025 (обновлено: 13:43 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/afganistan-2020271409.html
СМИ: на пакистано-афганской границе задержали одного из главарей ИГ*
СМИ: на пакистано-афганской границе задержали одного из главарей ИГ* - РИА Новости, 01.06.2025
СМИ: на пакистано-афганской границе задержали одного из главарей ИГ*
Одного из главарей "Исламского государства"* задержали на пакистано-афганской границе в результате операции разведслужб, передает турецкое государственное... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T13:05:00+03:00
2025-06-01T13:43:00+03:00
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АНКАРА, 1 июн - РИА Новости. Одного из главарей "Исламского государства"* задержали на пакистано-афганской границе в результате операции разведслужб, передает турецкое государственное агентство Anadolu. "В ходе совместной операции разведслужб Турции и Пакистана на границе Пакистана и Афганистана задержан Озгюр Алтун, один главарей ДАИШ* (арабский акроним ИГ* - ред.), разыскиваемый по "оранжевой категории", - говорится в сообщении агентства. Anadolu отмечает, что в результате работы турецкой Национальной разведывательной организации (MİT) были сорваны планы действий ИГ* против Турции, расшифрована вербовка ДАИШ*, и изъяты цифровые материалы, принадлежащие организации, а также планы действий.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, турция, пакистан, россия, исламское государство*, афганистан
В мире, Турция, Пакистан, Россия, Исламское государство*, Афганистан
СМИ: на пакистано-афганской границе задержали одного из главарей ИГ*

Anadolu: на границе Пакистана и Афганистана задержали одного из главарей ИГ*

© AnadoluОзгюр Алтун
Озгюр Алтун - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Anadolu
Озгюр Алтун. Архивное фото
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АНКАРА, 1 июн - РИА Новости. Одного из главарей "Исламского государства"* задержали на пакистано-афганской границе в результате операции разведслужб, передает турецкое государственное агентство Anadolu.
"В ходе совместной операции разведслужб Турции и Пакистана на границе Пакистана и Афганистана задержан Озгюр Алтун, один главарей ДАИШ* (арабский акроним ИГ* - ред.), разыскиваемый по "оранжевой категории", - говорится в сообщении агентства.
Anadolu отмечает, что в результате работы турецкой Национальной разведывательной организации (MİT) были сорваны планы действий ИГ* против Турции, расшифрована вербовка ДАИШ*, и изъяты цифровые материалы, принадлежащие организации, а также планы действий.

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В миреТурцияПакистанРоссияИсламское государство*Афганистан
 
 
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