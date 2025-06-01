https://ria.ru/20250601/afganistan-2020271409.html

СМИ: на пакистано-афганской границе задержали одного из главарей ИГ*

СМИ: на пакистано-афганской границе задержали одного из главарей ИГ* - РИА Новости, 01.06.2025

СМИ: на пакистано-афганской границе задержали одного из главарей ИГ*

Одного из главарей "Исламского государства"* задержали на пакистано-афганской границе в результате операции разведслужб, передает турецкое государственное... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T13:05:00+03:00

2025-06-01T13:05:00+03:00

2025-06-01T13:43:00+03:00

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АНКАРА, 1 июн - РИА Новости. Одного из главарей "Исламского государства"* задержали на пакистано-афганской границе в результате операции разведслужб, передает турецкое государственное агентство Anadolu. "В ходе совместной операции разведслужб Турции и Пакистана на границе Пакистана и Афганистана задержан Озгюр Алтун, один главарей ДАИШ* (арабский акроним ИГ* - ред.), разыскиваемый по "оранжевой категории", - говорится в сообщении агентства. Anadolu отмечает, что в результате работы турецкой Национальной разведывательной организации (MİT) были сорваны планы действий ИГ* против Турции, расшифрована вербовка ДАИШ*, и изъяты цифровые материалы, принадлежащие организации, а также планы действий.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20250520/terrorizm-2017977006.html

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в мире, турция, пакистан, россия, исламское государство*, афганистан