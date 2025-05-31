Эксперт раскрыла, почему жертвы сами звонят мошенникам
Финансист Дайнеко: мошенники звонят жертвам под видом представителей госструктур
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Навязчивые телефонные звонки с неизвестных номеров уже вызывают недоверие у граждан, а вот уведомления от официальных структур пока настораживают меньше. На этом и играют мошенники, рассказала агентству "Прайм" Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф”.
Фейковые сообщения под видом Госуслуг, банков, налоговых структур носят информационный характер – блокировка аккаунта, подозрительная активность и т.п.
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"Злоумышленники могут маскировать свои сообщения под предупреждения от госорганов. Например, с просьбой сообщить о звонках или письмах с запросами персональных данных, а также попытках мошеннических действий", — объяснила эксперт.
В таком сообщении содержится телефон или ссылка, по которой можно связаться с "техподдержкой". Обыватель спешит сделать это, а потом следует указаниям "сотрудников". Итог привычный: у жертвы выманивают конфиденциальные сведения, а потом выводят деньги со счетов.
Важно помнить, что любую информацию следует проверять по телефону, указанному на официальном сайте, нельзя звонить по номерам из сообщений и переходить по посторонним ссылкам. И, наконец, настоящие сотрудники госструктур никогда не запрашивают личные сведения и коды из СМС, предупредила Дайнеко.