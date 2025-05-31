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Умерла звезда ситкома "МЭШ" Лоретта Суит
Умерла звезда ситкома "МЭШ" Лоретта Суит - РИА Новости, 31.05.2025
Умерла звезда ситкома "МЭШ" Лоретта Суит
Звезда американского ситкома "МЭШ" о военно-полевом госпитале Лоретта Суит скончалась в возрасте 87 лет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на ее официального... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T06:26:00+03:00
2025-05-31T06:26:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Звезда американского ситкома "МЭШ" о военно-полевом госпитале Лоретта Суит скончалась в возрасте 87 лет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на ее официального представителя. "Умерла актриса, наиболее известная по главной роли в сериале "МЭШ", лауреат премии "Эмми" Лоретта Суит", - говорится в материале. Телеканал отмечает, что актриса скончалась у себя дома в Нью-Йорке, вероятнее всего, по естественным причинам, однако заключение патологоанатома еще не публиковалось. За свою карьеру актриса снялась в ряде телесериалов и полнометражных приключенческих фильмах. Роль в сериале "МЭШ" принесла ей две премии "Эмми".
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Шоубиз, Нью-Йорк (город), NBC
Умерла звезда ситкома "МЭШ" Лоретта Суит
NBC: звезда ситкома "МЭШ" Лоретта Суит умерла в возрасте 87 лет