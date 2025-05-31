Рейтинг@Mail.ru
Умерла звезда ситкома "МЭШ" Лоретта Суит - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
06:26 31.05.2025 (обновлено: 09:18 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/zvezda-2020096845.html
Умерла звезда ситкома "МЭШ" Лоретта Суит
Умерла звезда ситкома "МЭШ" Лоретта Суит - РИА Новости, 31.05.2025
Умерла звезда ситкома "МЭШ" Лоретта Суит
Звезда американского ситкома "МЭШ" о военно-полевом госпитале Лоретта Суит скончалась в возрасте 87 лет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на ее официального... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T06:26:00+03:00
2025-05-31T09:18:00+03:00
шоубиз
нью-йорк (город)
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020103301_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_7878ae1f07a44a82d85c69bf57cd9104.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Звезда американского ситкома "МЭШ" о военно-полевом госпитале Лоретта Суит скончалась в возрасте 87 лет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на ее официального представителя. "Умерла актриса, наиболее известная по главной роли в сериале "МЭШ", лауреат премии "Эмми" Лоретта Суит", - говорится в материале. Телеканал отмечает, что актриса скончалась у себя дома в Нью-Йорке, вероятнее всего, по естественным причинам, однако заключение патологоанатома еще не публиковалось. За свою карьеру актриса снялась в ряде телесериалов и полнометражных приключенческих фильмах. Роль в сериале "МЭШ" принесла ей две премии "Эмми".
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020103301_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_489ecba6f233577793175be14f56d88d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-йорк (город), nbc
Шоубиз, Нью-Йорк (город), NBC
Умерла звезда ситкома "МЭШ" Лоретта Суит

NBC: звезда ситкома "МЭШ" Лоретта Суит умерла в возрасте 87 лет

© AP Photo / Chris PizzelloЛоретта Суит
Лоретта Суит - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Chris Pizzello
Лоретта Суит. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Звезда американского ситкома "МЭШ" о военно-полевом госпитале Лоретта Суит скончалась в возрасте 87 лет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на ее официального представителя.
"Умерла актриса, наиболее известная по главной роли в сериале "МЭШ", лауреат премии "Эмми" Лоретта Суит", - говорится в материале.
Телеканал отмечает, что актриса скончалась у себя дома в Нью-Йорке, вероятнее всего, по естественным причинам, однако заключение патологоанатома еще не публиковалось.
За свою карьеру актриса снялась в ряде телесериалов и полнометражных приключенческих фильмах. Роль в сериале "МЭШ" принесла ей две премии "Эмми".
 
ШоубизНью-Йорк (город)NBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала