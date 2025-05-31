https://ria.ru/20250531/zoopark-2020145986.html

Найденные в Улан-Удэ яйца журавля-красавки передадут Московскому зоопарку

Найденные в Улан-Удэ яйца журавля-красавки передадут Московскому зоопарку - РИА Новости, 31.05.2025

Найденные в Улан-Удэ яйца журавля-красавки передадут Московскому зоопарку

Яйца журавля-красавки, найденные на летном поле аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ, передадут Московскому зоопарку для их дальнейшего инкубирования, сообщается в... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T16:04:00+03:00

2025-05-31T16:04:00+03:00

2025-05-31T16:04:00+03:00

общество

улан-удэ

светлана акулова

московский зоопарк

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

в мире

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Яйца журавля-красавки, найденные на летном поле аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ, передадут Московскому зоопарку для их дальнейшего инкубирования, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. Отмечается, что на летном поле аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ обнаружили кладку яиц журавля-красавки. Этот редкий вид занесен в российскую Красную книгу. Кладка с двумя яйцами находилась в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы. "Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сразу же откликнулась и предложила помощь. Росприроднадзор оперативно выдал разрешение на изъятие яиц и дальнейшее их инкубирование в Московском зоопарке", - говорится в сообщении. Уточняется, что по мнению специалистов, яйца находятся в финальной части процесса инкубации, что дает надежду на успешное появление на свет птенцов. По наблюдениям местных орнитологов, ежегодно птенцы этого вида вылупляются в первой декаде июня. "Вечером 30 мая опытный орнитолог и руководитель подмосковного подразделения зоопарка - Центра воспроизводства редких видов животных Павел Рожков вылетел в Улан-Удэ. В присутствии орнитолога аэропорта и представителя Забайкальского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования яйца были изъяты и помещены в переносной термоконтейнер для транспортировки", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении. Подчеркивается, что кладку доставят для дальнейшего инкубирования в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, где для этой цели уже подготовлен отдельный инкубатор.

https://ria.ru/20250523/lvenok-2018636339.html

улан-удэ

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общество, улан-удэ, светлана акулова, московский зоопарк, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), в мире