https://ria.ru/20250531/zoloto-2020184982.html
Экономист рассказал, сколько золота содержится в ноутбуке
Экономист рассказал, сколько золота содержится в ноутбуке - РИА Новости, 31.05.2025
Экономист рассказал, сколько золота содержится в ноутбуке
Среднее содержание золота в ноутбуке, включая процессор, составляет 1-2 грамма, а серебра - 0,35 грамма, подсчитал для РИА Новости начальник управления... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T21:02:00+03:00
2025-05-31T21:02:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Среднее содержание золота в ноутбуке, включая процессор, составляет 1-2 грамма, а серебра - 0,35 грамма, подсчитал для РИА Новости начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. "Среднее содержание золота в ноутбуке, включая процессор, 1-2 грамма (платины или палладия около 0,001 грамма, 0,35 грамма серебра)", - рассказал он. Также Красноженов добавил, что среднее содержание драгметаллов в смартфоне оценивается в 0,3-0,35 грамма золота и 0,01 грамма серебра. В телевизоре в зависимости от размера - примерно 5-8 граммов золота и 5-20 граммов серебра. По его словам, желтый металл имеет несколько ключевых свойств, которые делают его оптимальным выбором для использования в бытовой технике. "Золото – это отличный проводник электричества, который не подвержен коррозии и легко спаивается и формируется в различные формы. Это делает его идеальным для создания мелких компонентов, таких как контакты и соединения", - пояснил эксперт. В первом квартале текущего года покупки желтого металла техсектором остались на прошлогоднем уровне в 80 тонн, следует из отчета Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC).
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экономика, альфа-банк, россия
Экономика, Альфа-банк, Россия
Экономист рассказал, сколько золота содержится в ноутбуке
Экономист Красноженов: среднее содержание золота в ноутбуке составляет 1 грамм
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Среднее содержание золота в ноутбуке, включая процессор, составляет 1-2 грамма, а серебра - 0,35 грамма, подсчитал для РИА Новости начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.
"Среднее содержание золота в ноутбуке, включая процессор, 1-2 грамма (платины или палладия около 0,001 грамма, 0,35 грамма серебра)", - рассказал он.
Также Красноженов добавил, что среднее содержание драгметаллов в смартфоне оценивается в 0,3-0,35 грамма золота и 0,01 грамма серебра. В телевизоре в зависимости от размера - примерно 5-8 граммов золота и 5-20 граммов серебра.
По его словам, желтый металл имеет несколько ключевых свойств, которые делают его оптимальным выбором для использования в бытовой технике. "Золото – это отличный проводник электричества, который не подвержен коррозии и легко спаивается и формируется в различные формы. Это делает его идеальным для создания мелких компонентов, таких как контакты и соединения", - пояснил эксперт.
В первом квартале текущего года покупки желтого металла техсектором остались на прошлогоднем уровне в 80 тонн, следует из отчета Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC).