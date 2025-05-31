https://ria.ru/20250531/zemletryasenie-2020097849.html
У Южных Курил произошло землетрясение
У Южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 31.05.2025
У Южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в субботу в Охотском море вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T06:53:00+03:00
2025-05-31T06:53:00+03:00
2025-05-31T06:53:00+03:00
происшествия
охотское море
итуруп
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в субботу в Охотском море вблизи южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Охотском море 31 мая в 14.13 (6.13 мск). Его эпицентр находился в 33 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг – на глубине 166 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
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охотское море
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происшествия, охотское море, итуруп, елена семенова
Происшествия, Охотское море, Итуруп, Елена Семенова
У Южных Курил произошло землетрясение
У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,8