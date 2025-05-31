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"Армия мертвецов". Журналист сделал пугающее заявление о Зеленском - РИА Новости, 31.05.2025
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22:35 31.05.2025 (обновлено: 22:46 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/zelenskiy-2020192254.html
"Армия мертвецов". Журналист сделал пугающее заявление о Зеленском
"Армия мертвецов". Журналист сделал пугающее заявление о Зеленском - РИА Новости, 31.05.2025
"Армия мертвецов". Журналист сделал пугающее заявление о Зеленском
Киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским становится все труднее мобилизовывать новых военнослужащих в ВСУ, пишет журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T22:35:00+03:00
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в мире
украина
каменец-подольский
владимир зеленский
чей боуз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским становится все труднее мобилизовывать новых военнослужащих в ВСУ, пишет журналист Чей Боуз в соцсети Х."С каждым днем диктатору Зеленскому становится все труднее пополнять ряды своей Армии мертвецов. Народ открыто дает отпор", — написал он.Вчера украинское издание "Страна.ua" сообщило, что около ста жителей Каменец-Подольского на Украине вступили в конфликт с сотрудниками военкомата. Люди заблокировали автомобиль с насильно мобилизованным мужчиной и порезали шины.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250531/mobilizatsiya-2020181048.html
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в мире, украина, каменец-подольский, владимир зеленский, чей боуз, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Каменец-Подольский, Владимир Зеленский, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины
"Армия мертвецов". Журналист сделал пугающее заявление о Зеленском

Боуз: Зеленскому становится все труднее пополнять ряды ВСУ

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский и Александр Сырский
Владимир Зеленский и Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский и Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским становится все труднее мобилизовывать новых военнослужащих в ВСУ, пишет журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"С каждым днем диктатору Зеленскому становится все труднее пополнять ряды своей Армии мертвецов. Народ открыто дает отпор", — написал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Офицер ВСУ назвал сопротивляющихся мобилизации подонками
Вчера, 20:22
Вчера украинское издание "Страна.ua" сообщило, что около ста жителей Каменец-Подольского на Украине вступили в конфликт с сотрудниками военкомата. Люди заблокировали автомобиль с насильно мобилизованным мужчиной и порезали шины.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
"Получил отказ". СМИ заговорили о "черной" неделе для Зеленского
Вчера, 15:39
 
В миреУкраинаКаменец-ПодольскийВладимир ЗеленскийЧей БоузВооруженные силы Украины
 
 
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