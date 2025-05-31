https://ria.ru/20250531/zelenskiy-2020192254.html

"Армия мертвецов". Журналист сделал пугающее заявление о Зеленском

"Армия мертвецов". Журналист сделал пугающее заявление о Зеленском - РИА Новости, 31.05.2025

"Армия мертвецов". Журналист сделал пугающее заявление о Зеленском

Киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским становится все труднее мобилизовывать новых военнослужащих в ВСУ, пишет журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 31.05.2025

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2025-05-31T22:46:00+03:00

в мире

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каменец-подольский

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чей боуз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Киевскому режиму во главе с Владимиром Зеленским становится все труднее мобилизовывать новых военнослужащих в ВСУ, пишет журналист Чей Боуз в соцсети Х."С каждым днем диктатору Зеленскому становится все труднее пополнять ряды своей Армии мертвецов. Народ открыто дает отпор", — написал он.Вчера украинское издание "Страна.ua" сообщило, что около ста жителей Каменец-Подольского на Украине вступили в конфликт с сотрудниками военкомата. Люди заблокировали автомобиль с насильно мобилизованным мужчиной и порезали шины.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20250531/mobilizatsiya-2020181048.html

https://ria.ru/20250531/zelenskiy-2020142343.html

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