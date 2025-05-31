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В Германии призвали Мерца подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией - РИА Новости, 31.05.2025
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19:39 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/zelenskiy-2020176215.html
В Германии призвали Мерца подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией
В Германии призвали Мерца подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией - РИА Новости, 31.05.2025
В Германии призвали Мерца подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией
Канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры должны подтолкнуть Владимира Зеленского к принятию условий России по вопросу прекращения огня на... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T19:39:00+03:00
2025-05-31T19:39:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
фридрих мерц
владимир зеленский
владимир мединский
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры должны подтолкнуть Владимира Зеленского к принятию условий России по вопросу прекращения огня на Украине и к возобновлению переговоров в Стамбуле, считает известный немецкий политик Сара Вагенкнехт. В пятницу постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва "в принципиальном плане" готова рассмотреть возможность режима прекращения огня на Украине, но для этого необходимы встречные шаги со стороны Киева. По его словам, как минимум нужно, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений и чтобы Украина остановила мобилизацию на время перемирия. "Мерц и европейцы должны повлиять на Зеленского, (чтобы он - ред.) принял эти условия и возобновил переговоры в Турции во вторник", - написала лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) в социальной сети Х. В случае прекращения огня страны Запада, "разумеется", должны остановить поставки вооружений, добавила политик. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250517/ukraina-2017529226.html
https://ria.ru/20250511/merts-2016347323.html
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в мире, россия, украина, стамбул, фридрих мерц, владимир зеленский, владимир мединский, оон, нато, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Владимир Мединский, ООН, НАТО, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В Германии призвали Мерца подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией

Вагенкнехт: ЕС должен склонить Зеленского к принятию условий РФ и переговорам

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры должны подтолкнуть Владимира Зеленского к принятию условий России по вопросу прекращения огня на Украине и к возобновлению переговоров в Стамбуле, считает известный немецкий политик Сара Вагенкнехт.
В пятницу постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва "в принципиальном плане" готова рассмотреть возможность режима прекращения огня на Украине, но для этого необходимы встречные шаги со стороны Киева. По его словам, как минимум нужно, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений и чтобы Украина остановила мобилизацию на время перемирия.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Писториус призвал готовиться к важному дню, касающемуся Украины
17 мая, 07:29
«
"Мерц и европейцы должны повлиять на Зеленского, (чтобы он - ред.) принял эти условия и возобновил переговоры в Турции во вторник", - написала лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) в социальной сети Х.
В случае прекращения огня страны Запада, "разумеется", должны остановить поставки вооружений, добавила политик.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Мерц оценил готовность России к диалогу с Украиной
11 мая, 14:58
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулФридрих МерцВладимир ЗеленскийВладимир МединскийООННАТОПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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