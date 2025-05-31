https://ria.ru/20250531/zelenskiy-2020142343.html
"Получил отказ". СМИ заговорили о "черной" неделе для Зеленского
"Получил отказ". СМИ заговорили о "черной" неделе для Зеленского - РИА Новости, 31.05.2025
"Получил отказ". СМИ заговорили о "черной" неделе для Зеленского
Прошедшая неделя была очень неудачной для Владимира Зеленского, пишет немецкое издание Bild. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T15:39:00+03:00
2025-05-31T15:39:00+03:00
2025-05-31T15:39:00+03:00
в мире
сумская область
берлин (город)
владимир зеленский
bild
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049325_492:154:2618:1350_1920x0_80_0_0_c6d9aa41828c922423c1cf3326e88fd6.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Прошедшая неделя была очень неудачной для Владимира Зеленского, пишет немецкое издание Bild."Черная неделя для украинцев! В Берлине Зеленский получил отказ от канцлера Мерца касательно ракет Taurus, а на Украине российские военные продвигаются все быстрее", — говорится в публикации.В субботу британское издание Guardian писало, что министр финансов Германии Ларс Клингбайль мог заблокировать решение немецкого канцлера о поставках дальнобойных ракет Taurus Киеву.Министерство обороны 31 мая сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области. В свою очередь, бойцы "Востока" выбили противника из Новополя в ДНР. Кроме того, подразделения Восточной группировки поразили личный состав и технику механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Варваровки, Малиновки, Зализничного и Затишья в Запорожской области. Бойцы "Севера" поразили скопления живой силы и техники пяти украинских бригад в районах Малой Корчаковки, Варачино, Новой Сечи и Юнаковки в Сумской области и Белого Колодезя в Харьковской.
https://ria.ru/20250531/klichko-2020129394.html
https://ria.ru/20250531/gruziya-2020123002.html
сумская область
берлин (город)
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049325_0:42:2618:2006_1920x0_80_0_0_4e780d16c03f7192632140419a869b5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, берлин (город), владимир зеленский, bild, вооруженные силы украины, украина
В мире, Сумская область, Берлин (город), Владимир Зеленский, Bild, Вооруженные силы Украины, Украина
"Получил отказ". СМИ заговорили о "черной" неделе для Зеленского
Bild: прошедшая неделя оказалась черной для Зеленского