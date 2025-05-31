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"Получил отказ". СМИ заговорили о "черной" неделе для Зеленского - РИА Новости, 31.05.2025
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15:39 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/zelenskiy-2020142343.html
"Получил отказ". СМИ заговорили о "черной" неделе для Зеленского
"Получил отказ". СМИ заговорили о "черной" неделе для Зеленского - РИА Новости, 31.05.2025
"Получил отказ". СМИ заговорили о "черной" неделе для Зеленского
Прошедшая неделя была очень неудачной для Владимира Зеленского, пишет немецкое издание Bild. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T15:39:00+03:00
2025-05-31T15:39:00+03:00
в мире
сумская область
берлин (город)
владимир зеленский
bild
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Прошедшая неделя была очень неудачной для Владимира Зеленского, пишет немецкое издание Bild."Черная неделя для украинцев! В Берлине Зеленский получил отказ от канцлера Мерца касательно ракет Taurus, а на Украине российские военные продвигаются все быстрее", — говорится в публикации.В субботу британское издание Guardian писало, что министр финансов Германии Ларс Клингбайль мог заблокировать решение немецкого канцлера о поставках дальнобойных ракет Taurus Киеву.Министерство обороны 31 мая сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области. В свою очередь, бойцы "Востока" выбили противника из Новополя в ДНР. Кроме того, подразделения Восточной группировки поразили личный состав и технику механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Варваровки, Малиновки, Зализничного и Затишья в Запорожской области. Бойцы "Севера" поразили скопления живой силы и техники пяти украинских бригад в районах Малой Корчаковки, Варачино, Новой Сечи и Юнаковки в Сумской области и Белого Колодезя в Харьковской.
https://ria.ru/20250531/klichko-2020129394.html
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сумская область
берлин (город)
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в мире, сумская область, берлин (город), владимир зеленский, bild, вооруженные силы украины, украина
В мире, Сумская область, Берлин (город), Владимир Зеленский, Bild, Вооруженные силы Украины, Украина
"Получил отказ". СМИ заговорили о "черной" неделе для Зеленского

Bild: прошедшая неделя оказалась черной для Зеленского

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Прошедшая неделя была очень неудачной для Владимира Зеленского, пишет немецкое издание Bild.
«
"Черная неделя для украинцев! В Берлине Зеленский получил отказ от канцлера Мерца касательно ракет Taurus, а на Украине российские военные продвигаются все быстрее", — говорится в публикации.
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В субботу британское издание Guardian писало, что министр финансов Германии Ларс Клингбайль мог заблокировать решение немецкого канцлера о поставках дальнобойных ракет Taurus Киеву.
Министерство обороны 31 мая сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области. В свою очередь, бойцы "Востока" выбили противника из Новополя в ДНР. Кроме того, подразделения Восточной группировки поразили личный состав и технику механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Варваровки, Малиновки, Зализничного и Затишья в Запорожской области. Бойцы "Севера" поразили скопления живой силы и техники пяти украинских бригад в районах Малой Корчаковки, Варачино, Новой Сечи и Юнаковки в Сумской области и Белого Колодезя в Харьковской.
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В миреСумская областьБерлин (город)Владимир ЗеленскийBildВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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