https://ria.ru/20250531/zelenskiy-2020142343.html

"Получил отказ". СМИ заговорили о "черной" неделе для Зеленского

"Получил отказ". СМИ заговорили о "черной" неделе для Зеленского - РИА Новости, 31.05.2025

"Получил отказ". СМИ заговорили о "черной" неделе для Зеленского

Прошедшая неделя была очень неудачной для Владимира Зеленского, пишет немецкое издание Bild. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T15:39:00+03:00

2025-05-31T15:39:00+03:00

2025-05-31T15:39:00+03:00

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владимир зеленский

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украина

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Прошедшая неделя была очень неудачной для Владимира Зеленского, пишет немецкое издание Bild."Черная неделя для украинцев! В Берлине Зеленский получил отказ от канцлера Мерца касательно ракет Taurus, а на Украине российские военные продвигаются все быстрее", — говорится в публикации.В субботу британское издание Guardian писало, что министр финансов Германии Ларс Клингбайль мог заблокировать решение немецкого канцлера о поставках дальнобойных ракет Taurus Киеву.Министерство обороны 31 мая сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Водолаги в Сумской области. В свою очередь, бойцы "Востока" выбили противника из Новополя в ДНР. Кроме того, подразделения Восточной группировки поразили личный состав и технику механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Варваровки, Малиновки, Зализничного и Затишья в Запорожской области. Бойцы "Севера" поразили скопления живой силы и техники пяти украинских бригад в районах Малой Корчаковки, Варачино, Новой Сечи и Юнаковки в Сумской области и Белого Колодезя в Харьковской.

https://ria.ru/20250531/klichko-2020129394.html

https://ria.ru/20250531/gruziya-2020123002.html

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в мире, сумская область, берлин (город), владимир зеленский, bild, вооруженные силы украины, украина