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Зависимость экономики России от экспорта стала рекордно низкой - РИА Новости, 31.05.2025
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08:55 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/zavisimost-2020102144.html
Зависимость экономики России от экспорта стала рекордно низкой
Зависимость экономики России от экспорта стала рекордно низкой - РИА Новости, 31.05.2025
Зависимость экономики России от экспорта стала рекордно низкой
Зависимость экономики России от доходов от экспорта товаров и услуг по итогам прошлого года стала рекордно низкой, составив 21,9%, следует из расчетов РИА... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T08:55:00+03:00
2025-05-31T08:55:00+03:00
экономика
россия
александр бахтин (экономист)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Зависимость экономики России от доходов от экспорта товаров и услуг по итогам прошлого года стала рекордно низкой, составив 21,9%, следует из расчетов РИА Новости по данным Росстата и Банка России. Так, в прошлом году российский экспорт вырос на 2,2% и составил 476,1 миллиарда долларов. Из них 433,9 миллиарда пришлось на поставки товаров за рубеж, а 42,2 миллиарда - на услуги. Несмотря на рост экспорта в денежном выражении его доля снизилась до 21,9% от ВВП страны против 22,6% годом ранее. Это стало самым низким значением с 1994 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Максимальная зависимость российской экономики от экспорта была в 1999-2000 годах, когда экспорт составлял более 40% от ВВП. Снижение доли экспорта в ВВП, с одной стороны, связано с ростом экономики. За прошлый год она увеличилась в реальном выражении на 4,3% - до 201,2 триллиона рублей. При этом в долларовом выражении номинальный размер ВВП подрос на 111 миллиардов, до 2,2 триллиона долларов. С другой стороны, на фоне западных санкций большую роль стал играть внутренний рынок. "С 2022 года страна начала больше обращать внимания на внутренние ресурсы и становиться более самодостаточной. Учитывая, что до сих пор антироссийские санкции никто не отменял, то этот тренд будет продолжаться. Соответственно, и зависимость экономики от экспорта будет держаться на низком уровне", - прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин.
https://ria.ru/20250530/ekspert-2019920116.html
https://ria.ru/20250429/dolja-2013971762.html
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экономика, россия, александр бахтин (экономист), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Александр Бахтин (экономист), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Зависимость экономики России от экспорта стала рекордно низкой

Зависимость экономики России от экспорта товаров и услуг стала рекордно низкой

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Зависимость экономики России от доходов от экспорта товаров и услуг по итогам прошлого года стала рекордно низкой, составив 21,9%, следует из расчетов РИА Новости по данным Росстата и Банка России.
Так, в прошлом году российский экспорт вырос на 2,2% и составил 476,1 миллиарда долларов. Из них 433,9 миллиарда пришлось на поставки товаров за рубеж, а 42,2 миллиарда - на услуги. Несмотря на рост экспорта в денежном выражении его доля снизилась до 21,9% от ВВП страны против 22,6% годом ранее. Это стало самым низким значением с 1994 года (более ранних данных в открытом доступе нет).
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Эксперт: западные санкции против России сильно ударили по мировой экономике
30 мая, 11:07
Максимальная зависимость российской экономики от экспорта была в 1999-2000 годах, когда экспорт составлял более 40% от ВВП.
Снижение доли экспорта в ВВП, с одной стороны, связано с ростом экономики. За прошлый год она увеличилась в реальном выражении на 4,3% - до 201,2 триллиона рублей. При этом в долларовом выражении номинальный размер ВВП подрос на 111 миллиардов, до 2,2 триллиона долларов.
С другой стороны, на фоне западных санкций большую роль стал играть внутренний рынок. "С 2022 года страна начала больше обращать внимания на внутренние ресурсы и становиться более самодостаточной. Учитывая, что до сих пор антироссийские санкции никто не отменял, то этот тренд будет продолжаться. Соответственно, и зависимость экономики от экспорта будет держаться на низком уровне", - прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин.
Кремль и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Россия нарастила долю в мировой экономике
29 апреля, 08:35
 
ЭкономикаРоссияАлександр Бахтин (экономист)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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