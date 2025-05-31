https://ria.ru/20250531/zavisimost-2020102144.html

Зависимость экономики России от экспорта стала рекордно низкой

Зависимость экономики России от экспорта стала рекордно низкой - РИА Новости, 31.05.2025

Зависимость экономики России от экспорта стала рекордно низкой

Зависимость экономики России от доходов от экспорта товаров и услуг по итогам прошлого года стала рекордно низкой, составив 21,9%, следует из расчетов РИА... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T08:55:00+03:00

2025-05-31T08:55:00+03:00

2025-05-31T08:55:00+03:00

экономика

россия

александр бахтин (экономист)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Зависимость экономики России от доходов от экспорта товаров и услуг по итогам прошлого года стала рекордно низкой, составив 21,9%, следует из расчетов РИА Новости по данным Росстата и Банка России. Так, в прошлом году российский экспорт вырос на 2,2% и составил 476,1 миллиарда долларов. Из них 433,9 миллиарда пришлось на поставки товаров за рубеж, а 42,2 миллиарда - на услуги. Несмотря на рост экспорта в денежном выражении его доля снизилась до 21,9% от ВВП страны против 22,6% годом ранее. Это стало самым низким значением с 1994 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Максимальная зависимость российской экономики от экспорта была в 1999-2000 годах, когда экспорт составлял более 40% от ВВП. Снижение доли экспорта в ВВП, с одной стороны, связано с ростом экономики. За прошлый год она увеличилась в реальном выражении на 4,3% - до 201,2 триллиона рублей. При этом в долларовом выражении номинальный размер ВВП подрос на 111 миллиардов, до 2,2 триллиона долларов. С другой стороны, на фоне западных санкций большую роль стал играть внутренний рынок. "С 2022 года страна начала больше обращать внимания на внутренние ресурсы и становиться более самодостаточной. Учитывая, что до сих пор антироссийские санкции никто не отменял, то этот тренд будет продолжаться. Соответственно, и зависимость экономики от экспорта будет держаться на низком уровне", - прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин.

https://ria.ru/20250530/ekspert-2019920116.html

https://ria.ru/20250429/dolja-2013971762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, александр бахтин (экономист), федеральная служба государственной статистики (росстат)