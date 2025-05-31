https://ria.ru/20250531/yaponiya-2020094085.html

Япония потребовала от США пересмотра пошлин

Япония потребовала от США пересмотра пошлин - РИА Новости, 31.05.2025

Япония потребовала от США пересмотра пошлин

Япония требует от США "немедленного пересмотра пошлин", в противном случае достигнуть соглашения будет сложно, заявил журналистам министр по делам... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T04:38:00+03:00

2025-05-31T04:38:00+03:00

2025-05-31T04:38:00+03:00

сша

япония

дональд трамп

скотт бессент

g7

введение трампом пошлин на импорт

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ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Япония требует от США "немедленного пересмотра пошлин", в противном случае достигнуть соглашения будет сложно, заявил журналистам министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава после завершившегося в Вашингтоне четвертого раунда переговоров. "(Меры по пошлинам - ред.) по-прежнему вызывают сожаление. По содержанию (переговоров - ред.) мы требуем немедленного пересмотра. Наша позиция заключается в том, что если это не будет достигнуто, то заключить соглашение будет сложно", - сказал министр. При этом он отметил, что в ходе четвертого раунда был достигнут определенный прогресс. "Переговоры имели смысл для понимания позиции друг друга. И мы, и американская сторона разделяем мнение, что есть прогресс для достижения соглашения. Мы будем работать над тем, чтобы, отстаивая национальные интересы нашей страны, насколько это возможно, быстро было достигнуто соглашение, которое принесло бы выгоду двум странам – Японии и США", - сказал Акадзава. Переговоры продолжались 130 минут. Японию представлял министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава, США - министр финансов США Скотт Бессент и министр торговли Говард Латник. МИД Японии в своем релизе по итогам переговоров также отметил, что был достигнут прогресс. Стороны договорились провести еще один раунд консультаций перед встречей лидеров на саммите G7 в июне. Япония провела уже четыре раунда переговоров с США по поводу пошлин. В начале первого раунда на переговорах присутствовал президент США Дональд Трамп. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. До этого Япония подпала под введенные 25%-ные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25-процентные на автомобили, произведенные не в США (3 апреля). В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "лиман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис, и "корона-шок", отмечающий экономический кризис, связанный с пандемией. США занимает первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек. Последние 5 лет Япония является главным инвестором США, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо.

https://ria.ru/20250418/ministr-2011964315.html

https://ria.ru/20250403/japonija-2009024408.html

https://ria.ru/20250410/japonija-2010373602.html

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сша, япония, дональд трамп, скотт бессент, g7, введение трампом пошлин на импорт