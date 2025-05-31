https://ria.ru/20250531/yaponiya-2020093436.html

МИД Японии отметил прогресс в переговорах с США по пошлинам

МИД Японии отметил прогресс в переговорах с США по пошлинам - РИА Новости, 31.05.2025

МИД Японии отметил прогресс в переговорах с США по пошлинам

Прогресс достигнут в переговорах Японии и США по пошлинам в ходе четвертого раунда, пятый раунд состоится перед саммитом G7 в июне, сообщил МИД Японии в... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T04:15:00+03:00

2025-05-31T04:15:00+03:00

2025-05-31T04:15:00+03:00

сша

япония

дональд трамп

скотт бессент

g7

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ТОКИО, 31 мая – РИА Новости. Прогресс достигнут в переговорах Японии и США по пошлинам в ходе четвертого раунда, пятый раунд состоится перед саммитом G7 в июне, сообщил МИД Японии в официальном релизе, имеющемся в распоряжении РИА Новости. "Министр (по делам восстановления экономики Рёсэй - ред.) Акадзава настоятельно потребовал пересмотра серии мер по пошлинам США. Обе стороны подтвердили, что благодаря четырем визитам министра Акадзавы и двусторонним консультациям Япония и США достигли достаточного понимания позиции друг друга и что дискуссии для достижения соглашения продвинулись вперед. Также обе стороны договорились ускорить координацию между двумя странами и провести еще одни консультации перед возможной встречей лидеров Японии и США на саммите G7 в июне", - говорится в документе. Переговоры продолжались 130 минут. Японию представлял министр по делам восстановления экономики Рёсэй Акадзава, США - министр финансов США Скотт Бессент и министр торговли Говард Латник. Япония провела уже четыре раунда переговоров с США по поводу пошлин. В начале первого раунда на переговорах присутствовал президент США Дональд Трамп. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Трамп 9 апреля заявил, что в отношении более 75 стран США немедленно приостанавливают введение зеркальных пошлин на 90 дней. До этого Япония подпала под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий (12 марта) и 25%-ные на автомобили, произведенные не в США (3 апреля). В Японии ситуацию сравнивают с национальным кризисом, а в СМИ распространилось словечко "трамп-шок" по аналогии с обозначением кризиса 2008-2009 годов "лиман-шок" от названия финансовой компании Lehman Brothers Holdings, с банкротства которой начался мировой экономический кризис, и "корона-шок", отмечающий экономический кризис, связанный с пандемией. США занимает первое место в экспорте Японии. На них приходится 21,3 триллиона иен (146,5 миллиарда долларов). Почти треть составляет экспорт автомобилей. До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%, после введения дополнительных пошлин - 27,5%. По итогам 2024 года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек. Последние 5 лет Япония является главным инвестором США, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо.

https://ria.ru/20250403/japonija-2009024408.html

https://ria.ru/20250410/japonija-2010373602.html

https://ria.ru/20250521/poshliny-2018211558.html

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сша, япония, дональд трамп, скотт бессент, g7